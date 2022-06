Lacuna Coil, il tour americano in autunno 2022 con Butcher Babies, Uncured e Lions at the Gate

I Lacuna Coil stanno appena terminando un tour strepitoso in Nord America con gli Apocalyptica, e già ne annunciano un altro autunnale sempre negli States. La nuova avventura li vedrà sul palco col supporto di Butcher Babies, Uncured e Lions at the Gate. Il tour inizierà l'8 settembre a Harrisburg, in Pennsylvania, e si concluderà con un appuntamento il 23 settembre a Joliet, Illinois. Le Butcher Babies saranno supporter fisse durante tutto il tour, ad eccezione dello spettacolo del 22 settembre a Pontiac, nel Michigan. Inoltre le due band si esibiranno insieme anche al Blue Ridge Rock Festival il 10 settembre. I biglietti per i nuovi spettacoli saranno in vendita al pubblico alle 10:00 ora locale della sede di venerdì (17 giugno) tramite Ticketmaster, con prevendite per determinate date a partire da oggi (14 giugno).

I Lacuna Coil sono in viaggio per promuovere il loro ultimo album in studio, Black Anima del 2019. Le Butcher Babies sono state in studio, lavorando al seguito di Lilith del 2017. Gli Uncured sono in tour con la loro ultima uscita, Living Like I'm Dead, mentre i Lions at the Gate hanno pubblicato una serie di singoli che stanno eseguendo durante il tour.

Lacuna Coil 2022 US Tour Dates With Butcher Babies, Uncured and Lions at the Gate:

09/08 – Harrisburg, PA @ HMAC

09/09 – Frenchtown, NJ @ Artie’s

09/10 – Danville, VA @ Blue Ridge Rock Festival

09/11 – Charlotte, NC @ The Underground at The Fillmore

09/14 – Buffalo, NY @ The Rapids Theatre

09/15 – Silver Spring, MD @ The Fillmore

09/16 – Poughkeepsie, NY @ The Chance Theater

09/17 – New York, NY @ Gramercy Theatre

09/18 – New York, NY @ Gramercy Theatre

09/20 – Pittsburgh, PA @ Jergels

09/21 – Columbus, OH @ King Of Clubs

09/22 – Pontiac, MI @ Crofoot Ballroom *

09/23 – Joliet, IL @ The Forge