SZIGET: sui palchi dell’isola di Obuda c’é una bella fetta di italia

Ci era mancato, come ci era mancata la musica dal vivo nei due anni di stop forzato dalla pandemia: nel 2022 Sziget Festival finalmente torna a popolare l’”Isola della libertà”, Obuda, vicino alla capitale ungherese Budapest.

In programma 60 palchi e circa 1000 spettacoli con una line up che ruoterà costantemente sulle 24 ore dei giorni del festival, dal 10 al 15 agosto: sono già previste 500.000 presenze e, chi lo vorrà, potrà già sistemarsi nel campeggio a partire dall’otto agosto approfittando del fatto che il campeggio base è incluso nel biglietto del festival.

Sziget non significa solo musica: il festival ospiterà circo e la danza, arte di strada e sport, workshop e meditazione, intrattenimento e incontri con grandi speech ma, ovviamente, uno dei più grandi festival musicali d’Europa non poteva prescindere dalla qualità dei concerti.

Ecco quindi arrivare gli headliner: ArcticMonkeys, Calvin Harris, DuaLipa, Justin Bieber, Kings Of Leon e Tame Impala, più centinaia di altri artisti internazionali tra grandi nomi, chicche varie, producer e giovani promesse.

E ora permettetici un minimo di campanilismo perché, nel 2022, la fetta d’Italia sui palchi di Sziget è davvero importante: Psicologi e Margherita Vicario saliranno sullo Europe stage, il Lightstage vedrà esibirsi Modena City Ramblers, Bais ed Erica Mou, mentre Boston 168, SLV, Glowal e Zioner suoneranno sul prestigioso Colosseum e Villabanks si esibirà sul nuovo palco dedicato alla musica hip hop.

Nel Theatre&Dance Field troverete Alessandro Sciarroni con il suo spettacolo: il pluripremiato coreografo e ballerino ha vinto il Leone d’Oro alla carriera nel 2019. Nel Global Village si esibiranno i Lalala Napoli, con un’enorme carica di energia e le loro contaminazioni world, il Duo Mawasa e la loro danza dalle evoluzioni mozzafiato e il Duo Kaos, maestri dell’arte di strada. Questi di seguito tutti i nomi made in Italy presentati nella lineup: Psicologi, Margherita Vicario, Boston 168, Modena City Ramblers, Bais, Erica Mou, Stain, NOOA, The Big Ska Swindle, Mr. Bogo Dj, Fab Mayday Dj, Gianpiero, Chroma SS, Duo Masawa, Duo Kaos, Lalala Napoli, Zioner, Alessandro Sciarroni, SLV e Glowal.

Sono ancora in vendita diverse tipologie di ticket per l’ingresso: 6 day, 3 day e giornalieri ed è ancora possibile acquistare alcune soluzioni Glamping per vivere più comodamente il festival pur rimanendo al suo interno. In ogni caso il campeggio nel Sziget è sempre garantito già acquistando uno dei pass disponibili. All’interno del festival troverete una grande quantità di punti bar e ristoro, che garantiranno la velocità del servizio a vantaggio di concerti e spettacoli sparsi per tutta l’isola. Ci saranno bagni non chimici e docce, e la perfetta integrazione con i servizi della città di Budapest permettono di spostarsi dall’isola in modo conveniente e veloce con mezzi pubblici e taxi a tutte le ore, oltre a permettere di vivere il festival comodamente, senza il bisogno di alloggiare necessariamente in città.

Quella del 2022 si preannuncia un’edizione particolarmente internazionale: oltre a olandesi, francesi, inglesi e italiani si prevede una foltissima presenza di australiani. L’internazionalità e l’apertura a persone di tutto il mondo, di ogni paese e orientamento sessuale, è il motivo per cui Sziget Festival è così amato e frequentato. Cosa aspettate quindi, “Join the love devolution”!

Ecco la line up completa del 2022: ARCTIC MONKEYS, CALVIN HARRIS, DUA LIPA, JUSTIN BIEBER, KINGS OF LEON, TAME IMPALA, LEWIS CAPALDI, STROMAE, BASTILLE, SAM FENDER, ANNE-MARIE, RÜFÜS DU SOL, STEVE AOKI, ALAN WALKER, CARIBOU, JUNGLE, WOODKID, FKJ, NINA KRAVIZ, JON HOPKINS, SIGRID, SLOWTHAI, RONNIE FLEX & THE FAM, RILÈS, PRINCESS NOKIA, YUNG LEAN, MILKY CHANCE, BEABADOOBEE, BAD GYAL, CLUTCH, FONTAINES D.C., HOLLY HUMBERSTONE, FLOATING POINTS, BADBADNOTGOOD, INHALER, YVER TUMOR & ITS BAND, CHANNEL TRES, BEN KLOCK, HONEY DIJON, SEVDALIZA, BOB MOSES, SETH TROXLER, KÖLSCH, JORIS VOORN, NGHTMRE, KENSINGTON, OFENBACH, MEZERG, ALICE MERTON, MEUTE, NOGA EREZ, FOLAMOUR, DENIS SULTA, MELLA DEE, PAULA TEMPLE, SASHA, MATADOR, LOLA MARSH, VIAGRA BOYS, ROLE MODEL, ICEAGE, CATE LE BON, BLACK HONEY, GIANT ROOKS, TOKIMONSTA, APASHE, TSHA, TOURIST, MYD, REMI WOLF, ALFIE TEMPLEMAN, LAUREN SANDERSON, KID FRANCESCOLI, LA FLEUR, SHANTI CELESTE, GERD JANSON, WILLIKENS & IVKOVIC, HÉCTOR OAKS, SPFDJ, DIRTYPHONICS, TAAHLIAH, BOSTON 168, DARIA KOLOSOVA, EELKE KLEIJN, ETAPP KYLE, FKA.M4A, FRANÇOIS X, GLOWAL, IMOGEN, JOONE, NICOLAS LUTZ, OR:LA, PATRICE BAUMEL, PERC, ROI PEREZ, SLV, SNTS, VIPER DIVA, ZIONER.