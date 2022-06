Musart Festival Firenze, oltre 30 appuntamenti, il programma completo

Musica, danza, esposizioni e visite a luoghi d’arte nel cuore del centro di Firenze, a pochi passi dal Duomo. Roberto Bolle, LP, Riccardo Cocciante, Achille Lauro, Vinicio Capossela, Goran Bregovic, Rock The Opera, Steve Hackett e Dado Moroni sono gli ospiti principali di Musart Festival, rassegna che abbina grandi nomi dello spettacolo al fascino secolare di Firenze, dal 16 al 26 luglio 2022 in piazza della Santissima Annunziata, uno dei luoghi più iconici della città.

A piazza Santissima Annunziata si aggiungono due spazi adiacenti ricchi di storia e altri spettacoli da non perdere: Nada, Frida Bollani Magoni, Peppe Voltarelli e Tommaso Novi suoneranno nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti, per l’anteprima festival. Nel Chiostro di Levante dell’Università di Firenze, spazio a Federico Mecozzi, Kabeki/Andrea Faccioli, Simona Sciacca, Pietro Cantarelli e Federico Sacchi.

Musart Festival proporrà spettacoli anche fuori città: Anthony Sidney a Sesto Fiorentino, Giuseppe Scarpato Trio a Marradi, Diana Winter e Riccardo Mori a Fiesole.

E ancora, la mostra fotografica “Because the night” di Marco Borrelli, dedicata ai grandi concerti degli ultimi anni, dal 15 al 26 luglio all’Ex Tipografia dell’Istituto Geografico Militare. Nell’ambito di Musart 2022 anche “I luoghi della musica”, itinerario attraverso luoghi e spazi che hanno fatto la storia della musica dal vivo a Firenze e i migliori documentari di “33 Giri – Italian Masters” di Sky Arte, da mercoledì 20 a domenica 24 luglio al Cinema La Compagnia.

Prima degli spettacoli si potranno visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti a piazza della Santissima Annunziata.

I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale www.musartfestival.it (info tel. 055.667566) e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Tutti gli spettacoli prevedono la possibilità di acquistare un Gold Package che comprende: biglietto di primo settore, catering con buffet, visita guidata ai luoghi d’arte legati al progetto Musart. La direzione artistica è affidata a Stefano Senardi.

Saranno Roberto Bolle e il suo straordinario Gala di danza a inaugurare sabato 16 luglio il palco principale di piazza della Santissima Annunziata. Una presenza consolidata quella dell’étoile dei due mondi, che da anni ha inserito piazza Santissima Annunziata tra le mete privilegiate dei suoi tour estivi, insieme alle Terme di Caracalla e all’Arena di Verona.

Lunedì 18 luglio spazio alla cantautrice americana LP e al suo nuovo album “Churches”, un caleidoscopio in cui pop, rock, soul e un pizzico di folk brillano e si intersecano a testi poetici e particolari.

Affiancato dall’Orchestra sinfonica Saverio Mercadante, Riccardo Cocciante sarà in concerto martedì 19 luglio sul palco di piazza della Santissima Annunziata: in scaletta “Bella senz’anima”, “Margherita”, “Quando finisce un amore”, “Se stiamo insieme” e altre perle indimenticabili.

Mercoledì 20 luglio Achille Lauro come non l’avete mai visto, accompagnato dalla sua band e da un ensemble di 52 elementi, l’Electric Orchestra: uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora.

Giovedì 21 luglio segna il ritorno di Vinicio Capossela: in occasione di “Round one thirty five1990 – 2020. Personal Standards” il cantautore ripercorrerà il repertorio dei suoi standard personali dei primi album, accompagnato dagli storici collaboratori Giancarlo Bianchetti, Enrico Lazzarini e Antonio Marangolo che dei primi tre dischi aveva curato gli arrangiamenti, a partire da quel “All’una e trentacinque circa” a cui il titolo del concerto si richiama.

Con “Form Sarajevo”, venerdì 22 luglio Goran Bregovic trasformerà in musica le molteplici anime della capitale della Bosnia-Erzegovina: ci saranno tre violini solisti, suonati secondo la tradizione classica occidentale, quella Klezmer e quella orientale. Non mancheranno la Wedding and Funeral Band, orchestra, ensemble di fiati gitani e coro di voci bulgare.

Dai Pink Floyd agli Zeppelin, grandi successi del rock eseguiti in chiave sinfonica per “Rock The Opera vol. 2”, il concerto che sabato 23 luglio vedrà sullo stesso palco l’Orchestra della Toscana e la Prague Philharmonic Orchestra dirette da Friedemann Riehle.

A tutti i fan dei Genesis: imperdibile l’appuntamento con Steve Hackett, lunedì 25 luglio sempre sul palco di piazza Santissima Annunziata. Il leggendario chitarrista approderà nell’ambito di “Seconds out + more”, tour che vede in primo piano “Seconds Out”, tra i maggiori successi discografici dei Genesis.

Poche ore più tardi, martedì 26 luglio alle 4,45 nel Cortile degli Uomini degli Istituto Degli Innocenti, sarà il concerto all’alba del pianista Dado Moroni a far calare il sipario di Musart Festival.

Musart Festival è prodotto da associazione culturale Musart in collaborazione con Istituto degli Innocenti e Università degli Studi di Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Toscana Promozione Turistica e con il sostegno di Publiacqua, ChiantiBanca, Sammontana, Findomestic, Unicoop Firenze, Ruffino, Prinz.

Programma completo e informazioni sul sito ufficiale www.musartfestival.it e sulla pagina Facebook del festival @MusArtFestival.

Programma Musart Festival 2022

Firenze – Piazza SS. Annunziata h 21.15 (palco principale)

Sabato 16 luglio – ROBERTO BOLLE AND FRIENDS

Lunedì 18 luglio – LP

Martedì 19 luglio – RICCARDO COCCIANTE

Mercoledì 20 luglio – ACHILLE LAURO SUPERSTAR – ELECTRIC ORCHESTRA

Giovedì 21 luglio – VINICIO CAPOSSELA

Venerdì 22 luglio – GORAN BREGOVIC

Sabato 23 luglio – ROCK THE OPERA & ORCHESTRA DELLA TOSCANA

Lunedì 25 luglio – STEVE HACKETT

Martedì 26 luglio – DADO MORONI (concerto all’alba)

Cortile degli Uomini / Istituto degli Innocenti – h 21.15

Martedì 12 luglio 21.15 TOMMASO NOVI

Mercoledì 13 luglio FRIDA BOLLANI MAGONI

Giovedì 14 luglio NADA

Domenica 17 luglio PEPPE VOLTARELLI

Chiostro di Levante / Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Firenze – h 21,30

Martedì 19 luglio – FEDERICO MECOZZI TRIO

Giovedì 21 luglio – KABEKI / ANDREA FACCIOLI

Venerdì 22 luglio – SIMONA SCIACCA TRIO

Sabato 23 luglio – PIETRO CANTARELLI

Domenica 24 luglio – FEDERICO SACCHI – Wonderful Vision

Lunedì 25 luglio – FEDERICO SACCHI – Africa is a State of Mind

MUSART FUORI CITTÀ – Ore 21,30

Giovedì 14 luglio ANTHONY SIDNEY – Giardino del Teatro della Limonaia / Sesto F.no

Lunedì 18 luglio GIUSEPPE SCARPATO TRIO – Corte delle Domenicane / Marradi

Sabato 23 luglio DIANA WINTER – Teatro Romano / Fiesole

Domenica 24 luglio RICCARDO MORI – Teatro Romano / Fiesole

Teatro La Compagnia – via Cavour – ore 20,15

33 GIRI ITALIAN MASTERS – in collaborazione con Sky Arte

Serate a tema con proiezione dei documentari ideati da Stefano Senardi per Sky Arte

Mercoledì 20 luglio – LUCIO DALLA E ALTRI ANGELI (presenta Giancarlo Passerella)

Giovedì 21 luglio – MINA, BATTISTI E AMICI (presenta Edoardo Semmola)

Venerdì 22 luglio – DE ANDRÉ, OSTINATO E CONTRARIO (presenta Fulvio Paloscia)

Sabato 23 luglio – GIANNA, VASCO E LIGA: ROCK ITALIA (presenta Leonardo Canestrelli)

Domenica 24 luglio – LA VOCE DI BATTIATO (presenta Benedetto Ferrara)



BECAUSE THE NIGHT – MOSTRA FOTOGRAFICA DI MARCO BORRELLI

Dal 15 al 26 luglio – Ex Tipografia dell’Istituto Geografico Militare (ingresso libero orario 10/19 – ore 20-21 riservato ai possessori del biglietto per lo spettacolo serale)

Attraverso 50 scatti di Marco Borrelli l’esposizione ripercorre dieci anni di grandi concerti della Firenze dei primi anni 2000.

