Tarja Turunen: serata da sogno al Teatro Romano!

Il Teatro Romano di Fiesole sta per essere animato da una voce meravigliosa. Hellfire Booking Agency ed Erocks Production annunciano Tarja Turunen!Conosciuta ai più per la sua voce e portata impressionante come vocalist del gruppo goth e symphonic metal Nightwish, Tarja sbalordisce il mondo con il suo talento da soprano da più di vent’anni.

Spirito libero e sempre in piena esplorazione artistica, Tarja porta il suo amore per la musica ben oltre i Nightwish, dedicandosi ad avventure soliste che la vedono cantare in un balletto rock, registrare un duetto con Klaus Meine dei The Scorpios, andare i tour con Alice Cooper e rilasciare innumerevoli album. Il disco «Colours in the Dark» è un enorme successo e svetta rapidamente nella Top Ten in giro per l’Europa, anticipando una serie di collaborazioni con Chad Smith, Michael Monroe e Within Temptation.

Con 20 album all’attivo, una fanbase impressionante in ogni angolo del pianeta e un talento straordinario Tarja rimane sulla cresta dell’onda della comunità metal, affermandosi con rilascio su rilascio come un riferimento di fuoco per ogni vocalist esistente.Tarja passerà per l’Italia per un’unica serata questo luglio, coronata dalla bellezza suggestiva dello splendido Teatro Romano di Fiesole. Non perdetevela.08 LUGLIO 2022 | TEATRO ROMANO, FIESOLE (FI)

