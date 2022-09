Lust For Youth, tra pochi giorni I live italiani

RADAR Concerti presenta LUST FOR YOUTH. Il duo composto da Hannes Norrvide e Malthe Fischer torna in Italia con tre nuove date: il 6 ottobre a Salone14 a Yellowsquare a Milano, il 7 ottobre al Locomotiv Club di Bologna e l’8 ottobre al Monk di Roma.



Lust For Youth nasce come il progetto solista del musicista elettronico Hannes Norrvide. Il primo album come duo arriva nel 2012 con “Growing Seeds”, insieme all’amico Loke Rahbek. Dopo “Pomegranate” (2012) e “Perfetct View” (2013), l’incontro con il producer Malthe Fischer, nel 2014, porta alla luce il quarto album “International”, ottenendo un riscontro entusiastico della critica. Il trio ritorna nel 2016 con “Compassion”.

Nel 2019 Lust For Youth torna ad essere un duo, composto da Hannes Norrvide e Malthe Fisher, e pubblica l’ulitmo album “Lust For Youth”, caratterizzato da un’attitudine dance pop senza abbandonare il flusso della coldwave che li contraddistingue dalle origini.



Malinconici nei testi e deliziosamente in bilico tra elettro pop e synth pop, a tre anni dall’ultima volta in Italia i Lust For Youth sono pronti per tornare con tre nuove immancabili date: il 6 ottobre a Salone14 a Yellowsquare a Milano, il 7 ottobre al Locomotiv Club di Bologna e l’8 ottobre al Monk di Roma. Tre grandi serateche conquisteranno il pubblico italiano.