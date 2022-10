Cmqmartina, pronta per il suo primo Club Tour

Quando il “COOL TOUR” diventa “CLUB TOUR”: dopo il successo delle date estive nei principali festival della penisola, la regina della nu-dance cmqmartina torna questo ottobre live, per la prima volta nei club delle grandi città italiane, per tre imperdibili date prodotte da DNA concerti.



La prima il 22 ottobre a Bologna nel leggendario Locomotiv Club; si ripete il 27 ottobre a Milano, in Santeria Toscana 31; infine il 28 ottobre a Roma, presso il Monk (Sala Teatro). L’apertura delle porte per tutte le 3 date è prevista alle ore 20.00. Le prevendite sono già disponibili in esclusiva su DICE.



VERGOGNA (Columbia Records/Sony Music Italy), il terzo album in studio di cmqmartina che ha ripetutoil successo di DISCO (2020) e DISCO 2 (2021), ritroverà durante il“CLUB TOUR”il suo habitat naturale: il club è il luogo perfetto non solo per conoscere le sfumature più intime dell’artista, ma anche per scoprire se stessi lasciandosi andare a ritmo dell’inconfondibile sound fatto di intrecci di techno, cassa dritta e pop.



“Scrivo canzoni per riordinare i pensieri e per capire meglio il rapporto che ho con ciò che mi circonda. Le canto per chi non trova le parole e riesce a specchiarsi nelle mie. Per sentirsi un po’ meno persi”.

cmqmartina