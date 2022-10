START FROM SCRATCH – il workshop di Pioneer DJ arriva a Bologna in occasione di Boudica Music Conference 2022

Boudica Music Conference arriva a Bologna l’11 e 12 novembre prossimi. Nata a Londra nel 2019 Boudica è un party, uno show radiofonico, una conferenza musicale, un podcast, un’etichetta discografica, una piattaforma fondata dalla dj e producer Samantha Togni che mira a dare visibilità ad artist* trans*, donne e non-binary.

Boudica Music Conference nasce dalla necessità di creare ‘safer spaces’ per la comunità e luoghi di incontro per il networking, l’ispirazione e la collaborazione dei generi sotto rappresentati nella musica.

Al centro di Boudica la volontà di promuovere e sviluppare artist* penalizzat* dalla mancanza di risorse ma che potrebbero prosperare con l’accesso e il supporto della giusta piattaforma. Ogni iniziativa mira a dare visibilità a modelli di generi e background sottorappresentati.

Lo scopo di Boudica è quello di rendere la musica elettronica un’industria e una comunità più inclusiva.

Boudica, nel suo primo evento italiano in collaborazione con Mariolina Catani (TANK club Bologna), ha come obiettivo quello di aprire il settore dell’industria musicale a diverse identità e di portare al suo interno una rappresentanza diversa, ed entrare nell’industria musicale fornendo modell* e professionist* a cui ispirarsi.

PROGRAMMA

11 NOVEMBRE

Dalle 15 alle 17 @ MAMBo (Sala Conferenze)

Beginner DJ Workshop (powerd by Pioneer)

Il workshop si concentrerà sulle basi delle principali tecniche da DJ.

Host:

Samantha Togni (Boudica)

Michel Corradi (Pioneer DJ)

Max Monti (Director – Music Academy Rimini)

Dalle 20 alle 21.30 @ Tank Serbatoio Culturale

Workshop: Come aprire una label e autoprodursi(powerd by Equaly)

Il workshop è rivolto a musicist/producer sia che aspirano ad autoprodursi, sia a chi vuole iniziare a lavorare dietro le quinte nel mondo della discografia.

Host:

Lucia Stacchiotti (iCompany, luovo, Concerto 1 maggio – Roma)

—

12 NOVEMBRE

Per tutti i talks ticket gratuito su Resident Advisor (posti limitati)

Talks @ MAMBo – Museo D’Arte Moderna di Bologna

Dalle 14.30 alle 15.30

Decostruire gli Stereotipi. Strategie per superare il divario di genere nell’industria musicale.

A seguito dei preoccupanti dati riguardanti la rappresentazione delle minoranze nell’industria musicale, vogliamo discutere possibili soluzioni per creare opportunità e spazi per combattere queste disparità.

Nonostante le conversazioni sulle statistiche e l’urgenza di continuare a lavorare per un ambiente più inclusivo, c’è ancora molta strada da fare per sradicare completamente la discriminazione negli ambienti musicali. L’industria deve essere in grado di garantire spazi in cui tutti possano sentirsi al sicuro.

Speaker:

Carmela Massa (Parkett)

Mariolina Catani (Tank club Bologna)

Flavia Guarino (Dice)

Emanuela Teodora Russo (Nuovo IMAIE/Note Legali/ Studio d’Ammassa)

Modera: Laura Gramuglia (speaker radiofonica/scrittrice)

Dalle 15.30 alle 16.30

Conversazione con dj Lady Starlight (New York)

Lady Starlight è una delle DJ e performing artist americane più originali e interessanti della musica elettronica. Lady Starlight ci racconterà del suo background, dei tour mondiali come supporter a Lady Gaga e dei suoi live set unici.

Modera:

Samantha Togni (Boudica/Flesh)

Dalle 17.00 alle 18.00

Spazi Sicuri: Denunciare e combattere sessismo e molestie nell’industria musicale

Due dei problemi più prevalenti nell’industria della musica elettronica continuano ad essere il sessismo e le molestie sessuali. Donne e persone non-binary e trans* devono ancora affrontare enormi barriere all’interno del settore. All interno del contesto dell industria italiana la discussione si concentrerà su possibili soluzioni e modalità per continuare a creare un sistema in cui tutti si sentono sicuri e protetti.

Speaker:

Albi Scotti (DJ Mag)

ARYA

Azzurra Funari (Restart)

Sara Colantonio (Equaly)

Modera: TBA

Dalle 18.00 alle 19.00

Proteggiamo le comunità a tutti i costi

Negli ultimi anni ciò che il governo non è riuscito a capire è che i club, i collettivi e gli spazi indipendenti sono santuari in cui le persone possono riunirsi, essere se stesse e sentirsi libere.

Ora che siamo riunit* a queste parti vitali del settore, i nostri speaker riflettono sull’ industria post pandemia.

Speaker:

Gianni Chelli (LaRoboterie)

L I M

Marta Fantini (Five Question Marks)

PLAYGIRLS FROM CARACAS

Marzia (Elastico Records)

Modera:

Claudia Attimonelli (Docente all’Università di Bari in Teoria del linguaggio e scienze dei segni/Autrice de: L’Elettronica è donna; TECHNO ritmi afrofuturisti)

—–

Party event @ LINK 2.0

LINE UP

23:00-23:30 Warm up

23:30_ Tying Tiffany LIVE

00:30_ Lady Starlight LIVE

02:00_ Juliana Huxtable

03:30_ Nene H

05.30_ Tedesco