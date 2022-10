THE 1975: Being Funny in a Foreign Language, tra nebbie autunnali e ultrapop

Being Funny in a Foreign Language (titolo proverbialmente lungo, come è giusto che sia) è il nome del quinto album in studio della formazione britannica THE 1975, disponibile sulle principali piattaforme dal 14 ottobre. È stato annunciato a gennaio 2021 dallo stesso frontman Matt Healy ed anticipato da quattro singoli (Part of the Band, Happiness, I’m in Love With You e AllI Need to Hear), il primo dei quali uscito il 7 luglio di quest’anno.

Il disco conta 11 brani spalmati in 45 minuti, che si dividono in due specifiche matrici: la prima, più filo-bucolica, presenta la flemmatica malinconia autunnale tipica dei lavori dei Bon Iver; nome non casuale, dato che alla co-produzione di Being Funny in a Foreign Language troviamo BJ Burton, principale produttore, sound engineer e mixer della band. Questa prima matrice è più analogica, orientata su suoni melassati e dolci, la cui componente più marcatamente elettronica sono i pad ambient di sottofondo che creano un perfetto quadro lo-fi.

La seconda matrice invece è un cambio di rotta cronologicamente successivo alla prima, che segue l’impronta di Jack Antonoff(produttore statunitense che ha collaborato con Lana Del Rey, Florence + The Machine, Lorde, Clairo, St.Vincent); i brani sotto questa configurazione sono un ultrapop al limite del funk, un ritorno al synthpop tipico della band di Manchester, più dinamico e illuminato dalla luce dei neon.

Appurate queste due matrici non mancano certo i mélange all’interno dell’album. Prendo come esempio il brano che mi è piaciuto di più, About You: penultima canzone del disco, è un’orchestra eterea tra synth elettronici, ottoni e archi con le vibemelancolicamente epiche degli Arcade Fire, che si posiziona perfettamente nel mezzo tra la boniveriana Human Too e la 80s revival Looking for Somebody (To Love) prendendo le qualità migliori da entrambi i lati.

Being Funny in a Foreign Language è un ritorno in pista degno di questo nome per i 1975, che ritrovano a mio avviso una strada chiara e pavimentata dopo la caotica ora e venti di Notes On a Conditional Form, disco che ha preso un sacco di direzioni non riuscendo particolarmente bene in tutte. L’album è più compatto, certamente, ma è una compattezza perfettamente coerente con la semplicità ed il minimalismo sonori che lo caratterizzano; e, nonostante perda un po’ del romanticismo da ventunesimo secolo caratteristico dei precedenti i like it when yousleep, for you are so beautiful yet so unaware of it e A Brief Inquiry Into Online Relationships, trovo ne guadagni uno nuovo più globalmente accessibile e per certi versi più maturo.

Un ottimo disco in soldoni, ascolto pienamente consigliato.

Being Funny In A Foreign Language’ Tracklist:



1. The 1975

2. Happiness

3. Looking For Somebody (To Love)

4. Part Of The Band

5. Oh Caroline

6. I’m In Love With You

7. All I Need To Hear

8. Wintering

9. Human Too

10. About You

11. When We Are Together