Deluxe, un nuovo album e un groove sempre più travolgente

I DELUXE collettivo francese dal groove potente e contagioso, sono tornati in Italia per due imperdibili date: il 4 novembre al Cap 10100 di Torino e il 5 novembre al Mercato Sonato di Bologna. A distanza di 3 anni dal loro ultimo tour italiano, i DELUXE hanno conquistato i palchi della penisola con il loro mix inconfondibile di pop francese raffinato e street groove, un concentrato di ritmi spontanei e frenetici, trascinanti e irresistibili fatto di contaminazioni che spaziano dal jazz fino al soul. Per l’occasione la band ha presentato il suo ultimo album, “MoustacheGracias“, e ha indossato costumi ancora più folli, colorati e brillanti, all’interno di una scenografia totalmente rinnovata, che ha lasciato ancora più spazio alla loro esplosività e al loro dinamismo contagioso. Senza dimenticare i loro iconici baffi che saranno ancora una volta sotto i riflettori. I DELUXE hanno regalato una performance musicale e visiva ancora più folle, quindi “se ti è piaciuto, ritorna baffuto“.

Siete tornati in Italia dopo diversi anni per due concerti: Torino il 4 novembre e Bologna il 5. Cosa regalano i vostri live?

Siamo felicissimi di tornare a viaggiare e in tour dopo il covid, questi saranno rispettivamente il 69° e il 70° concerto dell’anno. Abbiamo bellissimi ricordi dei nostri concerti in Italia e il pubblico ci ha accolti sempre a braccia aperte, l’unica cosa che mi sento di dire su questi concerti è che spero siano stati la miglior esperienza della vostra vita!

“Moustache Gracias” è il nome del vostro ultimo album. In che modo la pandemia ha influenzato questo lavoro?

Il covid ha interrotto bruscamente il nostro tour e, per la prima volta dopo 12 anni come band, ci ha obbligato a lavorare a distanza. Questo album è composto da due fasi: la prima – quella individuale – rappresenta l’aver iniziato a lavorare a questo progetto da soli, a distanza, ognuno dalla propria casa; la seconda – quella acustica – rappresenta invece l’unione: abbiamo cercato di registrare l’energia che si è sprigionata quando finalmente l’isolamento è finito e siamo potuto tornare a lavorare in studio tutti insieme.

Quanto è importante per voi il rapporto con i vostri fan?

Il rapporto con i nostri fan è importantissimo per noi, durante la pandemia la nostra comunità on-line di “moustachus” ha continuato a sostenerci, ascoltando la musica in streaming e guardando i nostri video. “Moustache Gracias” è un grande ringraziamento al pubblico che è rimasto in contatto e in sintonia durante lo strano periodo in cui è stato composto.

Seguite la musica italiana? C’è qualche artista in particolare che vi piace?

Siamo sempre curiosi e ci piace scoprire nuova musica. Ultimamente siamo stati rapiti dal sex-appeal dei Maneskin, i loro live sono davvero affascinanti… E ammettiamo di essere un po’ gelosi dei loro incredibili abiti!

Programmi per il futuro?

Il 2022 per noi è stato l’anno della rivincita, dopo che il covid aveva interrotto bruscamente il nostro tour. Il palco è la nostra vita e per il prossimo anno l’obiettivo è quello suonare ovunque e quello di migliorare ancora di più il nostro show, per render ogni concerto la migliore esperienza della vita dei nostri spettatori.