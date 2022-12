Pinguini Tattici Nucleari, i ragazzi della porta accanto e non è una Fake News

I Pinguini Tattici Nucleari domani ci regaleranno un altro album. Il 2 dicembre uscirà il loro nuovo album “FAKE NEWS”. Presentato, ieri, durante una lunga e piacevolissima conferenza stampa. L’album sarà la spinta per le dieci date previsti negli stadi nell’estate del 2023 (sold out in tempo record Roma e Milano).

Il nome dell’album nasce proprio da una fake news che voleva la band in procinto di sciogliersi e il front man Riccardo Zanotti verso una carriera solista. Fake news, ed ecco pronto il titolo per la loro ultima fatica musicale. Un album che, a detta della band, tocca sonorità provenienti dalla dance, dal pop, dal rock, dal jazz, dal cantautorato. Ci sono ballad come “Hikikomori” con al centro il tema della solitudine e come tutti abbiamo dovuto farne i conti a causa della pandemia – “La pandemia ci ha fatto cadere in preda allo sconforto. Bisogna uscire dall’isolamento e andare verso un mondo più comunitario. Il fenomeno degli hikikomori è un problema di tutti e non dei singoli.” Una track-list che, credo, metterà in risalto la buona cultura, la sagacia e la capacità compositiva che questa band rappresenta.

Io sono una loro grande fan e quando hanno dichiarato che “riempiremo gli stadi ma rimarremo sempre i ragazzi della porta accanto” ho scoperto che era esattamente quello che volevo sentire. Sono una ventata di aria fresca, sono una bellissima pagina della musica italiana, intelligenti e soprattutto ottimi musicisti ma tutto questo non li ha mai fatti allontanare dalla realtà. Con i piedi per terra e la paura di invecchiare anzi di “marcire”.

Fake News avrà quattro diverse cover, riferite a quattro diverse aree di informazione, scritte da quattro giornalisti che, per l’occasione, hanno inventato la loro speciale “fake story“, riferita al mondo dei Pinguini Tattici Nucleari- “Le fake news hanno fascino, sono quasi una droga. Tutti possiamo esserne preda perché non ci sappiamo difendere.” – L’album, però non è una fake news è qualcosa di vero e di tangibile esattamente come ci aspettiamo lo siano i Pinguini Tattici Nucleari: primi posti in radio e numeri da record in ogni ambito, da quello degli streaming, oltre il miliardo, a quello degli spettacoli dal vivo, riconoscimenti prestigiosi, tra cui la vittoria agli MTV European Music Awardscome Best Italian Act.

In occasione dell’uscita del nuovo album, è stata organizzata una vera e propria mostra aperta al pubblico in collaborazione con Spotify (dal 2 al 4 dicembre c/o Ride Milano, Via Valenza 2), un’esperienza immersiva in cui l’allestimento di ciascuna sala racconterà un brano dell’album.



Sarà possibile incontrare la band per il firmacopie durante gli appuntamenti instore con Feltrinelli:

01.12.22 Daste, via Daste e Spalenga 13, Bergamo _ dalle ore 18.00

05.12.22 UCI Cinema Torino Lingotto, via Nizza 262, Torino _ dalle ore 18.00

06.12.22 Galleria Acquaderni, Bologna _ dalle ore 18.00

07.12.22 Via Appia Nuova 427, Feltrinelli Roma _ dalle ore 19.00

TRACKLIST

01_Zen; 02_ L’ultima volta; 03_Hold On; 04_Stage Diving; 05_Ricordi; 06_Melting Pop; 07_Forse; 08_Fede; 09_Dentista Croazia; 10_Hikikomori; 11_Giovani Wannabe; 12_Barfly; 13_Non sono cool; 14_ Cena di classe

IL TOUR NEGLI STADI 2023

07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO

11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – NUOVA DATA

15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI – NUOVA DATA

19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO – NUOVA DATA

23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

24.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – NUOVA DATA

27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA – NUOVA DATA

30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO – NUOVA DATA

13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL – NUOVA DATA

Prevendite già attive sui circuiti Ticketone e Ticketmaster