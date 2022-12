Sidea, consacrazione e Follia con il nuovo singolo

L’11 novembre è uscito il nuovo dinamico singolo del progetto Sidea. Il brano, Follia, è un electropop macchiato di funk che racconta ilrapporto spensierato di due persone che fuggono dalla frenesia per cercare il loro amore nella semplicità e nelle piccole cose.

Follia esce circa un mese prima del precedente singolo Sempre Indietro, con cui condivide alcuni punti cardine a livello tematico pur raccontando due tipi di rapporto differenti: Sempre Indietroinfatti parla di una relazione di dipendenza affettiva vissuta da due ragazzi cresciuti a stretto contatto.

Follia raggiunge un traguardo molto importante per un singolo: la canzone scritta a quattro mani con Federico Crivicich appareinfatti nella colonna sonora dell’ottavo episodio di The Kardashians 2, serie reality che segue la vita della celebre famiglia Kardashian-Jenner.

Per quanto riguarda le esibizioni live Sidea ha già fatto concerti solo in acustico, ma si prepara a portare i suoi brani dal vivo in full band nel 2023, anno carico di sorprese per i fan della giovane cantautrice friulana.

Venerdì 11 novembre è uscito il tuo nuovo singolo Follia, un brano pop elettronico con delle deliziose note funk nella strumentale. Cosa racconta il brano? C’è una componente autobiografica o è una storia esterna?

Il brano racconta di due persone innamorate che vivono la loro vita sotto i riflettori e il loro unico desiderio è quello di scappare da questa vita frenetica e trovare la normalità e la semplicità. Il pezzo non parla di me ma c’è comunque molto della mia visione dell’amore: mi piace il fatto che quando ami una persona anche le cose più semplici diventano bellissime.

Il singolo esce a poche settimane dal precedente Sempre Indietro. Le trame dietro ai due singoli condividono alcuni particolari, i soggetti sono sempre due persone che condividono un rapporto abbastanza intimo. La differenza principale l’ho percepita nella fragile intimità del primo e la spensieratezza del secondo. Sono due facce della stessa moneta? Le trame sono interconnesse?

Diciamo che secondo me raccontano due rapporti diversi. In Follia, appunto, sono presenti due persone innamorate che vivono la loro storia con spensieratezza. Invece Sempre Indietro non racconta l’amore, ma parla di un rapporto tossico, di una vera e propria dipendenza affettiva. Infatti in Sempre Indietro i due protagonisti non sono specificati, potrebbe trattarsi di qualsiasi tipo di rapporto.

Il brano è contenuto nella colonna sonora di The Kardashians 2: come hai raggiunto questo traguardo?

Devo ringraziare il mio amico Federico Crivicich che mi ha proposto questo lavoro. Il pezzo, infatti, è stato scritto insieme a lui, che si è anche occupato della produzione. Devo ringraziareanche Francesco De Santi di Gabesco che è colui che ci ha commissionato il lavoro e ha reso possibile l’inserimento del brano nella serie.

Con i tuoi singoli hai dimostrato una capacità di espanderti in diversi generi pur mantenendo una tua identità all’interno del grande macroverso del pop. Ti consideri in esplorazione o hai già un’idea di quale sia il tuo genere ideale?

Mi piace sperimentare e collaborare. Non sento di appartenere ad un genere in particolare, mi piace cambiare e provare sempre cose nuove. Probabilmente ora sono in esplorazione ma ho le idee chiare su cosa voglio dire e come voglio farlo.

Attualmente hai tre singoli all’attivo come Sidea, ma precedentemente ne avevi altri tre sotto il nome Sofia. Cosa differenzia Sofia da Sidea e cosa le accomuna?

Sofia era molto più ingenua e non prendeva seriamente la sua musica, forse perché non ci credeva più di tanto. Sidea invece è molto più sicura di quello che sta portando avanti, non ha dubbi che il suo obiettivo è quello di vivere di musica. Possiamo dire che con Sidea è nato tutto il progetto.

Per quanto riguarda i live: hai già portato i tuoi nuovi singoli dal vivo? Se no, hai qualche data prevista per presentarli ad un pubblico live?

Per ora ho portato i miei brani live solo in versione acustica. Con il 2023 sicuramente inizieremo a portare i brani live full band. Non vedo l’ora.

Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan?

Presto uscirà nuova musica, ho tanti pezzi da farvi ascoltare e non vedo l’ora di condividere tutto con voi. Il 2023 sarà un anno tosto ma sono super carica!