La Sad, tra pochi giorni parte il tour con date anche in europa

Dopo la release di STO NELLA SAD DELUXE, uscito venerdì 16 dicembre in licenza Believe Digital, Theø, Plant e Fiks annunciano due esclusive date all’estero, che si aggiungono al club tour in partenza a gennaio. Gli ambasciatori dell’emo-punk italiano sono pronti a conquistare anche Londra e Barcellona, rispettivamentemartedì 14 marzo all’O2 Academy Islington e giovedì 16 marzo al Razzmatazz.

Il 16 dicembre è tornato in versione ancora più punk l’album che ha rilanciato il movimento del nuovo emo italiano: STO NELLA SAD DELUXE contiene, rispetto alla versione uscita lo scorso gennaio, l’ultimo singolo “Summersad 3” e 6 nuove tracce (“Mayday” ft. Villabanks, “Diverso” ft. Steven Moses, “Inferno” ft. Youv Dee, “Tutto Fatto”, “Toxic”, “Stronza”) con 3 featuring.

Nelle nuove tracce di STO NELLA SAD DELUXE il trio formato da Theø, Plant e Fiks esplora una nuova dimensione – più personale – mettendo a nudo pensieri introspettivi e stati d’animo che rappresentano una maturazione e, al tempo stesso, una continuazione delle tematiche affrontate in precedenza.

La lotta interiore dell’anima, in eterno conflitto, la difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo e le delusioni d’amore rendono LA SAD portavoce delle problematiche della vita di tutti i giorni che accomunano un’intera generazione in lotta contro la quotidianità.

Il mix dei nuovi brani è affidato a Fusix Studio, punto di riferimento indiscusso del pop punk in Italia.

LA SAD TOUR 2023

17 gennaio 2023 – Magazzini Generali – Milano

21 gennaio 2023 – Hall – Padova

27 gennaio 2023 – Viper Theatre – Firenze

28 gennaio 2023 – VOX Club – Nonantola (MO)

2 febbraio 2023 – Duel Club – Pozzuoli (NA)

3 febbraio 2023 – Demodé Club – Modugno (BA)

14 marzo 2023 – Londra (UK) – O2 Academy Islington NUOVA DATA

16 marzo 2023 – Barcellona (ES) – Razzmatazz NUOVA DATA

Le prevendite per Londra e Barcellona saranno acquistabili a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 21 dicembre. Le due date estere del mese di marzo, realizzate con il sostegno di Italia Music Lab, si aggiungono agli appuntamenti precedentemente annunciati previsti a Milano, Padova, Firenze, Nonantola (MO), Pozzuoli (NA) e Modugno (BA). I biglietti per le date italiane sono già disponibili sui circuiti ufficiali.

Tracklist

1. Inferno ft. Youv Dee / 2. Toxic / 3. MayDay ft. Villabanks / 4. Tutto Fatto / 5. Stronza / 6. Diverso ft. Steven Moses / 7. Summersad 3 / 8. Sto Nella Sad / 9. Bimbo Sad / 10. Niente X Sempre / 11. Vita da Xdere / 12. Psycho Girl / 13. La Sad Italiana / 14. Miss U / 15. Addio Feat. Jack Out / 16. Summersad 2 / 17. 2nite / 18. Another Day Nella Sad

Crediti

Testi: Theø, Plant e Fiks

Producer: Theø, Andrea Fusini, Omar Sadaka

Mix: Fusix Studio