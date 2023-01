Rizzo: dal top di MTV al nuovo singolo, pronta per l’anno nuovo

All’inizio dello scorso mese l’intraprendente cantante Rizzo è uscita con il suo ultimo singolo del 2022, Ti prego portami dei fiori. Il brano, prodotto da Jvli e Greg Willen, è un dance-pop freschissimo, già perfetto e confezionato per i club: qualità che non nascondono tuttavia una vena di malinconia che percorre la canzone, una ricerca di attenzioni, di affetto e di amore che purtroppo vengono a mancare causando un terribile vuoto emotivo.

Rizzo è in costante evoluzione e Ti prego portami dei fiori ne è la prova lampante: la ragazza, forgiata artisticamente dalla “fucina di talenti” di Emis Killa e Zanna, Hateful Music, ha fatto moltissima strada e cambiato il suo stile da un synthwave(Spaccherei) all’attuale dance pop. Evoluzione ed impegno artistico premiati da MTV, che la nomina artista del mese a novembre.

Tra live e nuove uscite, la attende un 2023 di fuoco. Godetevi il pezzo!

Il 2 dicembre è uscito il tuo nuovo singolo Ti prego portami dei fiori. Il pezzo è prodotto da Jvli e Greg Willen. Come nasce il progetto? Com’è stato collaborare con questi produttori?

Il progetto nasce da una giornata in studio con Jvli, abbiamo iniziato a buttare giù degli accordi di chitarra e deciso il moodche volevamo avesse la canzone, poi è arrivato Greg e ha inseritoun po’ della sua magia. Collaborare con loro è stato molto divertente e d’ispirazione, sono due artisti che stimo tantissimo.

Ti prego portami dei fiori è una hit dance dinamica e ballabile, ma è percepibile una chiara nota malinconica nel pezzo. Di cosa parla la canzone? Come mai la scelta di trasportare un testo di questo genere su un beat dance?

La canzone parla di tutte le attenzioni che avrei voluto avere in determinate circostanze ma che sono venute meno a causa di qualcuno che avevo idealizzato e che non era in grado di amarmiquanto io meritassi. La cosa che amo di più fare nella musica è scrivere testi tristissimi e con un significato molto importante etrasportarli su un mood molto più leggero, praticamente mi piace ballare mentre piango.

Il tuo stile ha seguito un’evoluzione chiara e palpabile dall’uscita di Spaccherei a Ti prego portami dei fiori: da un pop più vicino alla synthwave alla pura dance dell’ultimo singolo. Pensi che sia un percorso ancora in evoluzione o hai una meta (di genere/mood) già chiara da raggiungere?

La mia meta è fare bella musica, di generi esplorati ce ne sono a quintali e io amo sperimentare, credo che la cosa fondamentale per un cantautore sia essere riconoscibile in ogni tipo di canzone e su ogni tipo di stile, quindi credo che la mia unica meta sia non perdere la mia semplicità ma la continua evoluzione.

Tu e NotGood avete partecipato al concerto di Emis Killa aiMagazzini Generali. Come è stato

l’approccio con il pubblico? Hai qualche data live prevista peril 2023?

È stata una delle esperienze che meglio ricorderò nel futuro! Mi èservito tantissimo ed è stato bello condividere tutto ciò con Emi, Jari, con zanna e tutti gli altri, siamo diventati ancora più uniti.Per il 2023 vorrei concentrarmi ancora di più sulla parte live emigliorare sempre di più.

Sei stata nominata artista del mese di novembre da MTV. Come hai vissuto questo traguardo?

È stato un bellissimo traguardo, ringrazio ancora gli amici diMTV per questa opportunità!

Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan?

Ai miei fan voglio dire di restare connessi perché il 2023 è appena iniziato!