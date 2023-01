PANTERA: la line-up completa di The Return Of The Gods Festival Bologna

PANTERA saranno headliner di The Return Of The Gods Festival Bologna, evento che si svolgerà domenica 2 luglio 2023 all’Arena Parco Nord. Viene annunciata oggi la line-up completa del festival metal che vede in cartellone già band di primo piano come KREATOR e BEHEMOTH.



ELEGANT WEAPONS, CORONER, FLESHGOD APOCALYPSE, VEKTOR e SADIST sono gli ultimi gruppi confermati per The Return Of The Gods Festival Bologna.



ELEGANT WEAPONS sono il supergruppo lanciato dal chitarrista dei Judas Priest Richie Faulkner insieme a Rex Brown, Scott Travis e Ronnie Romero.

CORONER sono un gruppo di culto della scena thrash metal, autore di un autentico capolavoro techno-thrash come “Mental Vortex”, pubblicato nel 1991.

FLESHGOD APOCALYPSE sono una delle band italiane maggiormente apprezzate a livello internazionale, tra i capostipiti della scena symphonic death metal.

VEKTOR sono una band thrash metal americana guidata da David DiSanto, che negli anni ha conquistato consensi grazie a una strabiliante capacità esecutiva.

SADIST sono una band simbolo della scena death metal italiana, capace di distinguersi nel mondo grazie a un album iconico come “Above The Light” (1993).



I biglietti per PANTERA – The Return Of The Gods Festival Bologna sono in vendita su Ticketone.



Di seguito i dettagli dello show:

PANTERA

Kreator

Behemoth

Elegant Weapons

Coroner

Fleshgod Apocalypse

Vektor

Sadist



Domenica 2 luglio 2023 – The Return Of The Gods Festival Bologna

Arena Parco Nord, Via Stalingrado 81, 40127 Bologna.



Radiofreccia è la radio ufficiale del festival.

Metalitalia.com è media partner del festival.