Fran Vasilić: per la prima volta in Italia con il Fran’s Very First Tour on Earth

Nativo dell’Isola di Krk e con quasi mezzo milione di ascolti suSpotify: il nome è Fran Vasilić, e il 27 gennaio vi aspetta nella suaprima data italiana (nonchè unica del tour) al Biko Club di Milano. La data sarà la penultima del tour europeo Fran’s Very First Tour on Earth, prima del ritorno a Zagreb per il concerto finale. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma DICE.

Artista assolutamente self-made, Fran scoppia nel 2020 suTikTok attraverso i suoi primi progetti di produzione e composizione musicale creati durante il periodo di quarantena. Il cantautore croato si fa strada nella scena bedroom pop portandosu spartito la sua lotta contro ansie, paure e dolori, debuttandosempre nel 2020 con il primo album Retrovizor.

Seguono due anni, scanditi da un EP e diversi singoli, prima dellapartenza nel corso del 2022 per il suo primo grande tour.

Il futuro di Fran è reso brillante dal suo incredibile talento, sianella scrittura che nella produzione, e dai suoi live magici: aspettando il suo prossimo grande progetto, non perdetevi lo show del 27 a Milano!

Hai chiuso il 2022 con il fantastico singolo Hypoteticals: stailavorando a nuovi progetti per l’anno nuovo?

Sì! Sono praticamente sempre al lavoro su cose nuove. Ora sonoin tour quindi è un processo più lento, ma appena torno in studio voglio cominciare un brainstorming per il mio prossimo grandeprogetto. Sai, il mio primo “bedroom album” Retrovizor è uscitonel 2020, credo sia ora di far uscire il mio primo disco in studio.

Hai fatto il tuo debutto durante la quarantena nel 2020. Dove ti trovavi in quell momento? Come hai trovato l’ispirazioneper il tuo primo disco durante un periodo così duro?

Stavo studiando ad Amsterdam quando è cominciata la quarantena, quindi sono tornato a casa nell’Isola di Krk, in Croazia; lì avevo molto tempo per me, perchè non potevi uscire con I tuoi amici o lasciare casa tua in generale, quindi ho pensato chefosse una buona idea iniziare ad imparare a produrre musica. Avevo molto a cui pensare e da processare al tempo, stavosuperando un lutto in famiglia da un paio di mesi, stavo faticandoa trovare la mia identità e i miei obbiettivi nella vita, quindi ho portato tutte queste cose nella musica che scrivevo.

Hai guadagnato un’audience di tutto rispetto su TikTok, dove ti trovi correntemente alla quota di 4.4 milioni di follower. Come descriveresti il tuo rapporto con questosocial? Pensi che TikTok stia giocando un grosso ruolonell’industria musicale?

Sì, penso che non usare un social per promuovere la tua musicanel 2023 sia di fatto una grossa perdita. Non abbiamo mai avutoun momento dove gli artisti avevano così tanto pieno potere sucome possono presentarsi e su quanta gente raggiungere. Quindiperchè no?

Direi che la mia relazione con i miei ascoltatori sia molto intima, cerco di rispondere a commenti e messaggi quanto più possibile e dopo ogni spettacolo incontro sempre tantissime persone.

Attualmente sei in tour in Europa. Come ti stai trovando? Come hai affrontato il salto da “bedroom pop” alle esibizioni live?

Onestamente è veramente pazzesco viverlo finalmente di persona. Sonomolto grato per tutti coloro che sono venuti ai miei spettacoli fino ad ora e non vedo l’ora di incontrare il pubblico a Milano. Penso che glispettacoli live siano tutta un’altra cosa rispetto al postare la mia robaonline e sicuramente mi hanno tirato molto fuori dalla mia comfort zone quando ho iniziato quest’estate; ora direi che ho raggiunto un feedback abbastanza positive da farmi fremere per i prossimi show.

Suonerai in Italia il 27 gennaio, al Biko Club di Milano. È il tuo primo concerto live nel paese: come ti senti? Sei mai statoqui prima?

Sono gasatissimo, non sono mai stato a Milano quindi non vedo l’ora! È L’ultimo concerto prima di quello nella mia casa a Zagreb, quindisarà sicuramente molto speciale visto che segnerà la fine del viaggioper me, la band e tutta la crew. Tra l’altro sono un quarto italiano, dalla parte di mio nonno, quindi sono super contento di fare la miaprima performance in Italia.

Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan?

Spero di vedervi il 27, sarà il miglior show del tour visto che a quelpunto sapremo ogni nota e parola a memoria. Sono molto grato del vostro supporto e non vedo l’ora di passare la serata a ballare, ridere e piangere con voi!