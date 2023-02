Bring Me The Horizon: tutto esaurito al Mediolanum Forum!

Il concerto di BRING ME THE HORIZON con special guest A Day To Remember che si terrà il prossimo 11 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) è sold out! Non saranno perciò disponibili biglietti in cassa la sera dello show.

🔥 BRING ME THE HORIZON Post Human European Tour 🔥

Special Guest: A Day To Remember

Poorstacy

Static Dress

Mediolanum Forum Assago (Milano), 11 febbraio 2023