MACO FESTIVAL annuncia grandi novità

Dopo il successo dell’edizione 2022, che ha totalizzato 150.000 presenze confermandosi una delle rassegne musicali più apprezzate degli ultimi anni, MACO FESTIVAL si prepara al 2023 annunciando grandi novità.

Grazie alla collaborazione con l’azienda Planet di Capaccio Paestum, la suggestiva CLOUDS ARENA di Paestum (SA) diventa PLANET ARENA. L’azienda campana, da sempre attenta alle dinamiche del territorio, sarà quindi Main Sponsor di una delle realtà culturali e musicali più importanti della Regione.

Il 2022 sarà ricordato come l’anno di indimenticabili appuntamenti targati MACO FESTIVAL, in un’area interamente dedicata ai grandi concerti e agli spettacoli, che in questi ultimi anni ha fornito la location perfetta per ospitare esibizioni cariche di energia. Artisti come Blanco, Coez, Capoplaza, Carmen Consoli, Fiorello, Franco126, Gué, Rkomi e Alessandro Siani, hanno calcato l’affascinante palco dell’Arena, a pochi passi dal Parco Archeologico di Paestum e davanti a decine di migliaia di spettatori.

Insieme a WindHub, società che organizza MACO FESTIVAL sotto la direzione artistica di Giuseppe Macchia, a cui va dato il grande merito di aver organizzatoun palinsesto eccezionale durante le passate edizioni, Planet porterà avanti un progetto fatto di grandi nomi, attenzione per il territorio e voglia di dare ancora più notorietà alla PLANET ARENA.

Lo spazio di questa speciale location, nato dalla volontà di offrire un’esperienza immersiva e in tutta sicurezza durante gli spettacoli dal vivo, si estende su un’area con una capienza di 35.000 persone. Uno spazio mozzafiato e senza tempo, posto a pochi passi dal sito archeologico di fama internazionale nel Cilento, che si prepara così ad accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso.

Nel segno della continuità , con uno sguardo al futuro.

Planet

Planet Beverage S.r.l. è un’azienda leader nella distribuzione food&beverage nel canale Ho.Re.Ca. e Superhoreca con sede a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, alle porte del Parco Nazionale del Cilento e a pochi passi dall’area archeologica Patrimonio Unesco di Paestum.Attraverso diversificati canali di vendita, dal Cash&Carry alla Distribuzione, Planet riesce a soddisfare tutti i momenti del consumofuori casa, dalla prima colazione al dopocena.

MACO FESTIVAL

PLANET ARENA

MACO FESTIVAL 2023

Planet Arena

Via della Magna Grecia snc, Paestum (SA)