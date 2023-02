SKILLET: una data a Milano a maggio

SKILLET, una delle band rock moderne americane più apprezzate a livello internazionale, faranno il loro ritorno in Italia. Si esibiranno il 10 maggio 2023 presso l’Alcatraz di Milano, durante l’unica data italiana del loro tour “DAY OF DESTINY”. Prima di loro ci saranno due ospiti speciali, Like A Storm ed Eva Under Fire. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva su Metalitalia.com dalle 10:00 di oggi, mercoledì 8 febbraio, fino alle 22:00 di giovedì 9 febbraio, e in prevendita generale su Ticketone a partire dalle 10:00 di venerdì 10 febbraio. Il prezzo del biglietto in prevendita è di €37 più diritti di prevendita, mentre il prezzo del biglietto alla cassa il giorno del concerto sarà di €43.