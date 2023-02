Balaton Sound Festival i nuovi grandi nomi per l’edizione 2023!

Il Balaton Sound è lieto di annunciare la seconda incredibile ondata di DJ acclamati in tutto il mondo, tra cui Carl Cox, Charlotte de Witte, Tiësto, Adam Beyer, ANNA, Joseph Capriati, Enrico Sangiuliano, Giolì&Assia e molti altri, che si uniranno alla già eccezionale line-up composta da Armin Van Buuren, Joel Corry, Don Diablo e Dimitri Vegas & Like Mike, solo per citarne alcuni.



L’edizione 2023 del Balaton Sound vedrà una line-up più diversificata, che esplorerà una gamma più ampia di sottogeneri della musica elettronica e porterà i migliori nomi di ogni genere sulle soleggiate spiagge del lago Balaton in Ungheria.



Nel 2023 il Main Stage continuerà ad ospitare una rotazione di DJ EDM, tra cui il “’padrino” della musica dance, Tiësto, che è stato in cima ai migliori DJ del mondo per decenni. Altri incredibili nomi appena annunciati per il Main Stage sono il duo olandese Blasterjaxx e il maestro della deep house Regard, che si uniranno a nomi come Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Hardwell e KSHMR.



I fan della scena musicale elettronica più underground apprezzeranno l’intero programma diviso tra tutti i palchi, che include BmyLake, dove il mitico Carl Cox porterà i suoi leggendari mix di house e techno, insieme al techno DJ Nr. 1 al mondo nella classifica DJ Mag 2022, Charlotte de Witte. Altre star del genere includonoJoseph Capriati, il duo di DJ di Kyiv Artbat, la stella della Top 100 di DJ Mag, Adam Beyer, e la forza della dance brasiliana, ANNA.



Il nuovo palco Dreher Soundclash ospiterà degli eventi speciali ogni giorno dopo gli spettacoli sul main stage, aumentando l’esperienza rave con straordinarie sinergie tra Claptone’s Masquerade, Q-dance, Rave Culture e Next Level.



Anna Filutás, Project Manager di Balaton Sound, ha dichiarato: Il 2023 segna l’inizio di una nuova era per il Balaton Sound con un programma musicale ricco e variegato. Siamo felici che la nostra reputazione continui a crescere con questa line-up che presenta quasi 20 nomi dalla lista dei Top 100 DJs“.



Il Balaton Sound offre un’esperienza VIP insuperabile con il Beach Club, ristoranti esclusivi e secret show, posizionando l’evento come uno dei festival più ambiti d’Europa. I partecipanti al festival potranno assistere alle performance itineranti di street theatre, sfilate di moda e una serie di attività per il benessere.



Il Festival offrirà anche nuove opzioni di pernottamento; oltre al festival camping e glamping con sistemazioni premontate, un esclusivo pacchetto VIP sarà disponibile nell’hotel a 5 stelle BalaLand, raggiungibile comodamente a piedi dal festival e con appartamenti vista lago.

Line-up completa fin’ora:Adam Beyer

Agents of Time

Alle Farben

Amémé

Anfisa Letyago

ANNA

Argy

Artbat

AXMO

Armin Van Buuren

Blasterjaxx

Carl Cox

Cera Khin

Charlie Sparks

Charlotte de Witte

Claptone

Clara Cuvé

Coeus

Dimension DJ set

Dimitri Vegas & Like Mike

Don Diablo

Dubfire

Dubvision

Enrico Sangiuliano

Ferreck Dawn

Fred Lenix

Giolì & Assia live

Goodboys

Hardwell

Indira Paganotto

Joel Corry

Joris VoornJoseph Capriati

Justus

KSHMR

Kungs

Layla Benitez

Ofenbach

Matroda

Olly James

Pan-Pot

Parfait

Philipp Straub

Ran-D

Rebelion

Regard

Riton

Sam Paganini

Satori live

Sébastien Léger

Sefa

Sound Rush

Sub Zero Project

Sullivan King

Tchami

Tiësto

Tinlicker live

TNT

Regard

W&W

Will Sparks

Villain

Vini Vici

Yves V

Balaton Sound 2023 si terrà a Zamàrdi, dal 28 giugno al 1° luglio.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.balatonsound.com.