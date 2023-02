Kappa Futurefestival, una line up stellare per la X edizione

Venerdì 30 giugno, sabato 1 luglio, domenica 3 luglio Da mezzogiorno a mezzanotte

al PARCO DORA DI TORINO

Day 1 – Venerdì 30 giugno

AFTERLIFE PRESENTED BY TALE OF US, ANNA, ANOTHER TASTE LIVE, ASTRA CLUB (DJ TENNIS – CARLITA), AYS DJ SET, BLACK COFFEE, CARISTA, CHLOÉ CAILLET, DANILO PLESSOW, DERRICK CARTER, DETROIT IN EFFECT, FLOORPLAN, HE.SHE.THEY., JOB JOBSE, JOE CLAUSSELL, KEVIN DE VRIES, KRYSTAL KLEAR B2B MATISA, LVPICA, MAJOR LAZER B2B MAJOR LEAGUE DJZ, MASSANO, MATHII, MICHAEL BIBI, MIND AGAINST, MOCHAKK, SHERMANOLOGY, STEPHAN BODZIN Live, SWEDISH HOUSE MAFIA (KFF EXCLUSIVE SET), THE MARTINEZ BROTHERS

Day 2 – Sabato 1 luglio

ALEX DIMA, CARL CRAIG LIVE, CHARLIE SPARKS, CLOONEE, CUARTERO, DIPLO B2B MACEO PLEX, DJ BONE as DOC CIROC, DRUMS AND CHANTS, DUKWA live, ENRICO SANGIULIANO, ENZO SIRAGUSA, FANTASTIC TWINS Live, FATBOY SLIM, GANDALF, HOLY TONGUE Live, INDIRA PAGANOTTO, MARBØX, NICO MORENO, O.BEE B2B TOMAS STATION, PAUL ACQUAVIVA, PEGGY GOU, NICOLA GAVINO, REINIER ZONNEVELD LIVE, RICARDO VILLALOBOS, SANSIBAR, SASHA and JOHN DIGWEED, SETH TROXLER, THE HACKER and ALESSANDRO ADRIANI Live, TRYM, TUSHEN RAï B2B CORNELIUS DOCTOR, WILLIKENS and IVKOVIC Day 3 – Domenica 2 luglio 999999999, ARCHIE HAMILTON B2B RICHY AHMED, CARL COX B2B NICOLE MOUDABER, CARL COX HYBRID LIVE, CARLITA, CHRIS LIEBING (TR303 LIVE), CHRIS STUSSY, CHRISTOPHER COE Live, DANNY TENAGLIA, DENNIS CRUZ B2B PAWSA, FOLAMOUR (A/V), FRANK WIEDEMANN x MATHEW JONSON Live, HOT SINCE 82, I HATE MODELS, IVAN SMAGGHE, JAMIE JONES, LOST SOULS OF SATURN Live, LP GIOBBI, PARANOID LONDON Live, RIVERSIDE, SAN PROPER, SILVIE LOTO, SIMONE DE KUNOVICH, SIZING, TALE OF US, THE TASTE, ULTIMO TANGO, VINTAGE CULTURE, YOUNIVERSE



3 GIORNI, 36 ORE DI MUSICA, OLTRE 90 DJS



Già venduti 26.000 biglietti in 72 nazioni differenti Kappa Futurfestival è l’unico festival italiano nella TOP20 stilata dalla rivista internazionale DJ MAG tra i migliori eventi al mondo di musica elettronica “KFF is an unmissable event” New York Times



“Kappa Futurfestival is more special, because it has developed into one of Europe’s major electronic music festivals” The Guardian



“A beautiful location, a coherent line-up that people want. With the city’s success story so visible and present, and a crowd that danced with genuine fervour, it feels a heartfelt celebration of its brand of dance music” Crack Magazine



“The festival not only boasts a historic location but also top acts” FORBES



“Kappa FuturFestival is set amongst soaring steel columns and vast concrete towers that are now lush with vegetation” LONELY PLANET



“Kappa FuturFestival è il miglior festival italiano e il 30° al mondo” DJ MAG UK



