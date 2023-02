cmqmartina torna con nuova musica e nuovi live

“Ti ho chiesto, rispondi sincera: mi ami davvero?”

“mi ami davvero?” è il nuovo singolo di cmqmartina, in uscita venerdì 24 febbraio per Columbia Records\Sony Music Italy.



cmqmartina torna con un nuovo brano dove, grazie produzione di okgiorgio e Daniele Capoferri, le sonorità clubbing anni ’90 si intrecciano a suoni più moderni per fare da sfondo alla sua ipnotica voce. Dopo averci fatto conoscere diverse sfumature di sè – dal suo lato più intimo alla cassa dritta e alle sonorità techno che l’hanno sempre contraddistinta – con “Vergogna“, il suo terzo disco (uscito il 17 giugno 2022 per Columbia Records\Sony Music Italy), cmqmartina continua a sorprenderci con mi ami davvero? e annuncia nuove date del tour nei club.

“A volte il cuore scoppia d’amore al punto di scoppiare di dolore: ci amiamo uguale?

A volte ho nostalgia di lei nello stesso modo in cui avevo nostalgia di casa mentre a notte fonda aspettavo stanca sotto la tettoia del bingo che smettesse di piovere”.

(cmqmartina)

La cantautrice che, in breve tempo, ha collezionato un successo dopo l’altro: da lasciami andare! e DISCO, passando per X Factor 2020, alla consacrazione con DISCO 2 e con VERGOGNA, viene definita come la giovanissima regina della nu-dance italiana e non smette mai di far parlare di sè.



cmqmartina è pronta a far ballare il suo pubblico con il “COOL TOUR”, queste le nuove date annunciate:

24.02 – Perugia, Urban

25.02 – Pisa, Lumiere

04.03 – Modena, OFF

10.03 – Milano, Le Cannibale @BASE

18.03 – Torino, sPAZIO 211

25.03 – Genova, Giardini Luzzati

10.04 – Catania, Mercati Generali

Calendario in aggiornamento

Per info e biglietti: www.dnaconcerti.com



Credits brano:

Testo: Martina Sironi, Ginevra Scognamiglio

Produzione: okgiorgio e Daniele Capoferri

Mix e master: Dario Riboli



Credits foto, makeup, styling

Photo/Artwork: Silvia Violante Rouge

Styling: Francesca Piovano

Photo and light assistant: Nicola Cattelan

Makeup&hair: Jasmyne GC





BIO

cmq ha poco più di vent’anni e vive a Monza, e poco importa se non è Milano.

cmq è cresciuta con Celentano ed Elisa alle medie, che alla fine non è molto tempo fa.

ha scoperto i Beatles e subito dopo Franchino che l’hanno cambiata dentro.

cmq ora ha tre dischi all’attivo, diversi tour, 125mila followers e chissà quanti streams, che cmq non sono male per chi ha appena cominciato

cmq non rinnega nulla, di solito.

e cmq, cmqmartina si scrive tutto minuscolo.





LINK SOCIAL

https://instagram.com/cmqmartina

https://www.facebook.com/cmqmartina