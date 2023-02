DIRETTO Live Festival | DLF 2023 il nuovo festival di Bologna

DLF, DIRETTO Live Festival sarà la nuova rassegna targata COMCERTO in collaborazione con Locomotiv Club, l’ambientazione quella della Arena Puccini di Bologna.

Sopra il palco campeggia la scritta DLF, Dopo Lavoro Ferroviario, che all’interno dell’omonimo parco ospita dal 1935 l’Arena Puccini e da qui il tributo e il nome del nuovo evento musicale.

Dopo SPILLA e UNALTROFESTIVAL, un nuovo appuntamento imperdibile firmato Comcerto, per la prossima estate.

DIRETTO è il messaggio veicolato dalla musica protagonista del festival.

DIRETTO è il rapporto tra artista e pubblico nel nostro contesto a misura d’uomo.

DIRETTO il filo conduttore che lega Comcerto e Locomotiv Club

Dopo un’edizione zero con Fontaines DC lo scorso Giugno, ecco il debutto ufficiale di DIRETTO.

Con Diretto Live Festival (acronimo di DLF) il progetto è quello di portare nel capoluogo emiliano, lo stesso clima, la stessa esperienza delle altre rassegne musicali Comcerto quali Unaltrofestival a Milano e Spilla ad Ancona.

L’intento proporre artisti di grande prestigio affiancati ai nuovi nomi della scena musicale mondiale e rendere sempre più fruibile la musica dal vivo, curando i dettagli, proponendo un’offerta diversa e innovativa

Un viaggio nel mondo musicale che più ci piace, che va dalle radici dell’indie e con lo sguardo diretto verso il futuro e a tutto il panorama attuale.

Il primo ospite di DLF DIRETTO Live Festival sarà:

Dopo lo straordinario Sold Out del 2022 al Alcatraz, Robin Skinner, aka CAVETOWN, torna in Italia con “Worm Food” il suo ultimo album.

Con “Worm Food”, CAVETOWN ci offre il suo lavoro più elaborato fino ad oggi, dove plasma il suo stile di narrazione crudo e sincero, in canzoni che danno voce alle nostre emozioni più intime.

Come per tutta la sua produzione, Skinner ha prodotto l’album da solo nel suo studio di casa, rintanandosi nel suo garage e infondendo al suo sobrio alt-pop una nuova, potente vitalità.

Album scritto pensando ad un live set, cosa completamente nuova per la sua composizione, infatti ora le sue esibizioni live, sono con una band al completo.

Il suo grande talento, gli fa guadagnare stima da parti di molti artisti, alcuni dei quali hanno collaborato con lui, come Chloe Moriondo e Beabadoobee.

Cavetown affascina il pubblico con il suo suono gentile e commuove fino alle lacrime con i suoi testi nostalgici e introspettivi.

Osannato dalla stampa – The New York Times, The FADER, Billboard, Consequence of Sound, Rolling Stone e American Songwriter – il giovanissimo fenomeno indie-pop britannico ha raccolto oltre 2,3 miliardi di stream fino ad oggi, conta 8,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 1,9 milioni di iscritti su YouTube.

“The ghostly, deliberate, double-tracked whisper and subdued acoustic guitar of Elliott Smith have been revived by Cavetown” The New York Times



“Cavetown makes music worth battling through the tough times for” The FADER



“Cavetown’s gentle, atmospheric indie pop lodges itself in your brain thanks to strong hooks delivered with straightforward sincerity” Billboard

Martedi 6 Giugno

Arena Puccini

Via Sebastiano Serlio, 25/2

40128 Bologna (BO)

30,00 € + d.p

