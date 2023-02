Nu Genea, tra pochi giorni al via l’atteso tour

Si sposta al Rock in Roma il 28.06 la data originariamente prevista all’Atlantico (RM) il 3.03.Pur avendo provato a sondare alternative ed aver confidato nella riapertura dell’Atlantico, siamo qui ad informarvi che il prossimo 3 marzo il concerto dei NU GENEA previsto a Roma non potrà accadere.

Ma, bellissima notizia, abbiamo una nuova opportunità per godere della fantastica band partenopea: il 28 giugno ci sarà un unico grande concerto all’Ippodromo delle Capannelle, per il cartellone di ROCK IN ROMA.



I biglietti acquistati per la precedente data, prevista all’Atlantico, resteranno validi per l’ingresso al concerto della nuova data.

Per chi non potrà partecipare, è possibile richiedere il rimborso del biglietto su DICE entro il 20 Febbraio 2023.



BAR MEDITERRANEO CLUB TOUR 2023:

04.03 – Torino – Concordia: https://link.dice.fm/vd490556b117

09.03 – Milano – Fabrique SOLD OUT

10.03 – Milano – Fabrique NUOVA DATA: https://link.dice.fm/qcc69951823c

11.03 – Senigallia – Mamamia: https://link.dice.fm/Vafda0b0adc9

15.03 – Bologna – Estragon NUOVA DATA: https://link.dice.fm/I9410b6c6cdf

16.03 – Bologna – Estragon SOLD OUT

18.03 – Bari – Demodé: https://link.dice.fm/b179750e21ec

28.06 – Roma – Ippodromo delle Capannelle: https://www.ticketone.it/event/nu-genea-ippodromo-le-capannelle-16604217/



SITO UFFICIALE: https://www.ng-records.com

IG: https://www.instagram.com/nu_genea/

FB: https://www.facebook.com/NuGenea/