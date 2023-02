VILLE VALO: gli orari della data di Milano

Manca meno di una settimana all’unica data italiana del Neon Noir Tour di VILLE VALO. Il concerto si terrà all’Alcatraz di Milano giovedì 2 marzo 2023. In scaletta i nuovi brani del progetto solista VV “Neon Noir” e i grandi classici degli HIM.



In apertura si esibiranno Kælan Mikla.

Biglietti disponibili su Ticketone e in cassa la sera dell’evento.

https://www.ticketone.it/artist/ville-valo/



Di seguito i dettagli e gli orari:

VILLE VALO

+ Kælan Mikla

02 marzo 2023, Alcatraz Milano



ORARI:

18:30 – apertura cancelli

20:00 – Kælan Mikla

21:00 – VILLE VALO