Mr Rain, si aggiunge alla line up di Sequoie Music Park

Un altro annuncio per Sequoie Music Park: il 28 giugno 2023 arriva a Bologna Mr. Rain, artista rivelazione del festival di Sanremo 2023.



Dopo gli annunci di Tash Sultana (polistrumentista australiana che farà da opening a uno dei live di Bruce Springsteen), Tananai (quinto classificato a Sanremo con “Tango”), e James Bay (fresco di sold out alla Royal Albert Hall di Londra), si aggiunge Mr. Rain alla line up della rassegna bolognese.

Rivelazione del Festival di Sanremo con il brano “Supereroi”, Mr. Rain continua il suo inarrestabile successo: tour estivo e certificazione di platino per SUPEREROI, brano uscito da due settimane.

Artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, ha conquistato il grande pubblico grazie al successo sul palco dell’Ariston che lo ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche.

Oltre 20 M di stream su spotify, ai vertici di Amazon Music e Apple Music, nr. 2 della classifica ufficiale FIMI/GFK, Supereroi è anche uno dei brani più trasmessi dalle radio.

Dopo il grande successo del 2022, che ha visto 78.000 presenze, diversi sold out e numerosi artiste e artisti internazionali sul palco, Sequoie Music Park punta a un’edizione ancora più grande, variegata e ricca di ospiti provenienti da tutto il mondo, rendendo il Parco delle Caserme Rosse un punto di riferimento non solo per la Città Metropolitana di Bologna.

Mr. Rain – Mercoledì 28 giugno 2023

Sequoie Music Park – Parco delle Caserme Rosse

Via di Corticella, 147 – 40128 Bologna BO

Biglietti in vendita su Ticketone Ticketmaster Boxerticket e Dice

da Martedìì 28 febbraio alle 15:00

PIT: 50,00 € + d.p. – Posto Unico: 30,00 € + d.p

Mr Rain – 28 giugno 2023

Tananai – Martedì 4 luglio 2023

James Bay – Giovedì 6 luglio 2023

Tash Sultana – Domenica 23 luglio 2023