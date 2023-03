ELLIE GOULDING, pubblica il nuovo singolo By The End Of The Night, il 7 aprile il nuovo album

Oggi la superstar del pop Ellie Goulding pubblica il suo nuovo singolo “By the End of the Night” che anticipa l’uscita del suo quinto album di studio previsto per il 7 aprile “Higher Than Heaven”. Il nuovo singolo fa seguito alla recente pubblicazione del brano con Calvin Harris ‘Miracle’ entrato nella UK Official Chart al numero 3 ed è stato accolto con grande entusiasmo da fan e critica.

Parlando del brano, Ellie dice: “Sento che tutti noi abbiamo passato un periodo così difficile negli ultimi anni, e stiamo ancora elaborando tutto. Non so se sia solo per me, ma sento che abbiamo bisogno di musica che ci sollevi e ci faccia sentire bene, ed è esattamente quello che provo con By The End Of The Night. Mi dà un senso di evasione, come se mi trovassi su una pista da ballo di un altro pianeta… qualcosa che era decisamente attraente alla fine degli anni ’80… da dove questo brano potrebbe provenire facilmente”.

Per la realizzazione dell’album di prossima uscita, Ellie ha arruolato alcuni dei migliori artisti della musica pop: Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) e Andrew Wells (Halsey, Yungblud). Higher Than Heaven”.

Il mese scorso Ellie è tornata sul palcoscenico per due spettacoli intimi che hanno registrato il tutto esaurito all’iconico KOKO di Camden a Londra, dove ha affascinato il pubblico con un set composto dai suoi precedenti successi, insieme a singoli recenti e ad alcuni inediti esclusivi tratti dall’album in uscita. L’Evening Standard ha definito lo show “un’esibizione gloriosa” assegnandole cinque stelle.

Ad oggi Ellie ha festeggiato 10 singoli di platino, tre album #1, due BRIT Awards, una nomination ai GRAMMY Award e una ai Golden Globe. Ha venduto oltre 27 milioni di album e 218 milioni di singoli, accumulando 43 miliardi di streaming in tutto il mondo. Ellie è anche una delle artiste più ascoltate su Spotify con oltre 8 miliardi di stream. Con oltre 50 milioni di follower combinati sulle sue piattaforme sociali, si è anche guadagnata il Diamond Award di YouTube con 10 milioni di iscritti al suo canale YouTube e oltre 6,8 miliardi di visualizzazioni a livello globale.

Oltre alla sua incredibile carriera musicale, Ellie è un’attivista e filantropa di lunga data che utilizza la sua piattaforma per coinvolgere i giovani in questioni globali. Nel 2017, la Goulding è stata insignita del New Voices Award delle Nazioni Unite e, in riconoscimento del suo più ampio attivismo, è diventata ambasciatrice di buona volontà per l’Ambiente delle Nazioni Unite. All’inizio di quest’anno, la Goulding è stata anche premiata con il TIME100 Impact Award e poco dopo ha annunciato di essere ambasciatrice del WWF.

