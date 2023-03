L’ultima data del tour dei Post Nebbia è stata una grande festa

La data sold out del 23 marzo ha segnato la fine del tour nei club dei Post Nebbia, che hanno presentato il loro ultimo progetto in studio, Entropia Padrepio, pubblicato a maggio 2022 per Dischi Sotterranei / La Tempesta. La giovane band padovana, nata dall’immaginario psichedelico di Carlo Corbellini, ci ha accolti per un’ultima grande festa nel teatro di Santeria Toscana 31, che per gli amanti della musica che vivono a Milano è un po’ come una seconda casa.

La serata si apre con l’esibizione di montag, che scalda l’atmosfera con un live intimo e scanzonato. Accompagnato dagli amici Fight Pausa, Visconti, clauscalmo e Giovanni Pedersini, il frontman dei Giallorenzo presenta in anteprima Dati, il suo album solista in uscita il 20 aprile.

All’improvviso però una voce computerizzata ci catapulta nell’universo dei Post Nebbia e, un po’ allucinati, ritroviamo la retta via sulle note di Tu sei la mia vita, scordandoci per un attimo di essere ad un concerto e non alla messa della domenica. In effetti, ripensandoci, l’intera performance è stata un po’ come un viaggio mistico a cavallo tra la trascendentalità e la materialità: i synth potentissimi ci hanno fatto dimenticare chi eravamo mentre le chitarre rockeggianti ci hanno riportati con i piedi per terra, facendoci venir voglia di ballare.

La band, guidata dalla voce ipnotica di Carlo Corbellini ed accompagnata da Andrea Cadel al basso, Giovanni Dodini alla batteria e Giulio Patarnello alle tastiere, ci conduce in un vortice psych-pop fluido ed avvolgente. Un mix, il loro, tipicamente lo-fi, in cui la voce di Carlo in alcuni momenti passa in secondo piano, sovrastata da un suono stratificato di influenze ormai compatte, che vanno dall’electro francese al rock dal gusto retro.

Il live alterna in modo quasi sistemico brani tratti dall’acclamato Canale Paesaggi a tracce provenienti dal loro ultimo progetto, Entropia Padrepio, disco che consacra la personalità dei Post Nebbia nel panorama italiano ed europeo. Il tratto tipicamente psichedelico della band ci guida lungo tutto il percorso, che prende forma partendo da alcuni dei brani più conosciuti del gruppo, come Cuore semplice, Voce fuori campo e La mia bolla, fino ad arrivare all’amatissima Vietnam.

Dopo Pensiero magico, Carlo Corbellini invita sul palco il primo ospite, forse scontato ma decisamente apprezzato: Bais. La complicità tra i due durante la performance di DNA è tale da rendere il clima di festa ancora più familiare. Seguono poi alcuni brani dalle sonorità ipnotiche, tra cui Morte rituale ed una cover divertente e senza pretese di Pop Porno.

A questo punto, dopo Persone di vetro, sale sul palco la seconda ospite della serata, Myss Keta, ed il pubblico si infiamma. La performer più irriverente d’Italia è quasi una divinità a Milano, perfettamente in linea quindi con il viaggio ascetico in cui il pubblico si è avventurato. Dopo l’esibizione spensierata e romantica di Stupidi cuori corrono liberi, la Myss saluta il pubblico ricordandoci che “Succede raramente di poterci godere dei concerti così belli!”.

Prosegue il viaggio spirituale con brani come Freni inibitori, Nuoto sincronizzato, Cristallo metallo e Viale santissima trinità, fino a giungere alla fine del percorso, con la celebre Televendite di quadri. Il concerto si chiude poi con Oltre la soglia, brano che non a caso recita “Tutte le voci del mondo stanno cantando in coro e le sento intorno a me / Oltre la soglia nessun senso di vuoto abiterà dentro me”, regalandoci anche un momento magico con uno splendido assolo di chitarra di Carlo.

Al termine del live, la band è visibilmente emozionata e stupita per la calorosa accoglienza da parte del pubblico, che avrebbe voluto che il live durasse almeno altre due ore. Carlo Corbellini passa quindi in rassegna ogni persona che ha supportato il gruppo in questi anni, ringraziandoli e invitandoci tutti a seguire il dj set di Fight Pausa e Giulio Patarnello, degna conclusione di questa grande festa.

Simona D’Alessio e Cristina Bettinzoli

