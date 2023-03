SAMANTHA FISH & JESSE DAYTON: Nuovo album il 19 maggio, Domenica 2 aprile data unica in Italia

È uscito il 3 marzo “Deathwish”, il nuovo singolo di SAMANTHA FISH & JESSE DAYTON, estratto dall’album “Death Wish Blues” in uscita il prossimo 19 maggio per Rounder Records (pre order). I due artisti saranno in data unica in Italia domenica 2 aprile ai Magazzini Generali di Milano, prevendite disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.



“Death Wish Blues” (Official Video) https://youtu.be/kdHJmnd338o

Per streaming e digital download https://found.ee/SFJDDeathwish





Il primo album in collaborazione di Samantha Fish e Jesse Dayton “Death Wish Blues”, è un lavoro nato da una passione condivisa per spingere i limiti della musica blues. Prodotto dal leggendario Jon Spencer di Jon Spencer Blues Explosion, “Death Wish Blues” fonde le loro sensibilità eclettiche in una serie di canzoni sia emotivamente potenti che selvaggiamente combustibili e aiuta a realizzare la loro missione di lunga data di aprire il genere blues a un pubblico completamente nuovo.

“Death Wish Blues” segue l’EP “The Stardust Sessions” pubblicato a dicembre 2022 di Fish e Dayton che contiene tre cover: “Brand New Cadillac”di Vince Taylor, “Feeling’ Good” di Herman “Junior” Parker e “I’ll Be Here In The Morning” di Townes Van Zandt.

TRACKLIST

1. Death Wish (2:39)

2. Down In The Mud (2:52)

3. Riders (3:40)

4. Settle For Less (3:09)

5. Trauma (3:06)

6. No Apology (4:16)

7. Flooded Love (2:39)

8. Lover On The Side (2:48)

9. Rippin’ And Runnin’ (4:21)

10. Dangerous People (3:31)

11. Supadupabad (2:06)

12. Know My Heart (3:47)

Samantha Fish – Vocals, Guitar, Cigar Box Guitar, Junkyard Percussion

Jesse Dayton – Vocals, Guitar, Baritone Guitar, Tambourine

Kendall Wind – Bass

Mickey Finn – Keyboards

Aaron Johnston – Drums



www.samanthafish.com

www.facebook.com/samanthafishmusic

SAMANTHA FISH & JESSE DAYTON

Domenica 2 aprile 2023 – Magazzini Generali – Milano

Biglietto € 20 + ddp su TicketOne e Mailticket

€ 25 in cassa la sera del concerto

Evento FB www.facebook.com/events/867748727143423