DANCITY FESTIVAL 2023 1-3 giugno Villa Fabre, Trevi (PG): annunciati i principali nomi della line-up dell’edizione estiva

DICE rinnova la partnership con DANCITY FESTIVAL.

Una villa del ‘500 immersa nel verde, tre giorni di performance con artiste/i internazionali, due stage, bar & spazio food a base di prodotti locali e area relax. Dall’1 al 3 giugno 2023 la splendida Villa Fabri di Trevi si trasformerà in un vero e proprio villaggio musicale per l’edizione estiva del Dancity Festival. Dopo il successo dello scorso anno, Dancity torna in uno degli scorci più suggestivi dell’Umbria, Villa Fabri, incastonata tra distese di colline di ulivi, con un panorama mozzafiato che abbraccia la valle sottostante: tre giorni per vivere un’esperienza indimenticabile e godere di un’atmosfera unica.

I principali nomi del Dancity Festival 2023 A-Z

Come sempre alla ricerca di sonorità innovative, talenti emergenti e artisti affermati, Dancity annuncia i principali nomi del Festival estivo. Il producer inglese Batu, con la sua particolare inclinazione verso la techno modernista e la musica sperimentale da club; l’eclettico performer e produttore Coby Sey, che unisce elettronica, hip-hop, ambient, post-punk, jazz e fusion, si esibirà live con la band; la DJ, produttrice e visual artist di Nairobi Coco Em con il suo sound che spazia dalla techno all’afro-house; l’iconica DJ Marcelle, con il suo approccio inventivo, euforico e potente alla musica elettronica; un back to back storico, quello tra DJ Ralf e Leo Mas, che ripercorranno l’evoluzione della musica dance, house e clubbing; uno dei DJ più apprezzati al mondo e voce di spicco nella conservazione della vera cultura dei club quale è DVS1; dal Sudafrica l’inconfondibile sound “afrofuturistic techno funk” di Floyd Lavine; un altro back to back magico e potente come quello tra Ivan Smagghe e Manfredas; la techno sognante ed evocativa della produttrice e musicista Kelly Lee Owens; dall’Uruguay la performer Lila Tirando a Violeta, con la sua sperimentazione di diversi stili e generi, dall’ambient alla musica da club; l’artista, poeta, attivista per i diritti LGBTQI+ e rapper queer Mykki Blanco, figura emblematica nell’arte e musica contemporanea; una delle voci più affascinanti della musica elettronica quale è Nadia Struiwigh, con il suo unico stile tra techno, ambient e sperimentale; la francese di base ad Atene OKO DJ, tra le migliori DJ e produttrici del momento, sprigiona entusiasmo e autenticità; i temi del potere, del controllo e della giustizia sociale uniti ai campionatori hardware, synth e drum machine di Pelada, potente duo composto da Chris Vargas e Tobias Rochman; per la prima volta in b2b il produttore di musica elettronica, DJ e sound artist di base Milano Piezo e il DJ, producer e fondatore della label Man Band Toma Kami; il suono umano e atmosferico dei synth del produttore londinese Rival Consoles, con il suo approccio da songwriting alle produzioni di musica elettronica; l’incontro tra musica dance left-field e texture downtempo luminose della compositrice, DJ e sound artist Yu Su.

Questi i principali nomi del programma del Festival, che si arricchirà anche di nuove collaborazioni, performance ed installazioni site specific, ancora da scoprire.

Biglietti in vendita sulla piattaforma di ticketing e discovery online DICE: link.dice.fm/dancityfestival2023

Tutte le info su www.dancityfestival.it

CONTATTI