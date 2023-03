The Island 2023, a giugno torna il festival esperienziale tra elettronica, natura e sostenibilità

Dopo il successo della prima edizione, tenutasi dal 2 al 5 giugno 2022, The Island torna presso la meravigliosa isola di Pantelleria da giovedì 1° a domenica 4 giugno 2023 per far vivere ai suoi ospiti delle nuove esperienze diurne immerse nella natura all’insegna del benessere, che culmineranno in speciali live notturni in un universo fatto di musica di ricerca presso il resort Zubebi, headquarter del festival. Realizzato per spiriti liberi, visionari e creativi, il festival – che potrà nuovamente contare sul patrocinio del Comune e del Parco Nazionale di Pantelleria – vedrà anche la partecipazione di ospiti d’eccezione che soggiorneranno in un esclusivo creative village, il resort Pantelleria Dream, dove potranno staccare dalla routine di tutti i giorni, riconnettendosi con la natura e divertendosi.

Il festival The Island sarà alimentato da energia proveniente anche da fonti rinnovabili, al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente delle attività collegate al festival stesso. Durante la prima edizione, il sustainability partner Plenitude (Eni) ha installato a Pantelleria un impianto di pannelli fotovoltaici che sarà utilizzato per contribuire ad alimentare anche l’edizione 2023 del festival, insieme a una turbina eolica residenziale installata proprio quest’anno, che andrà ad amplificare la produzione di energia rinnovabile.

In collaborazione con il tour operator partner Pantelleria Island, il festival offrirà numerose experience diurne – lezioni di yoga, escursioni di trekking e kayak, visite alle spa naturali, degustazioni dei prodotti tipici della Sicilia – alle quali il pubblico potrà prendere parte per vivere le bellezze dell’isola e momenti all’insegna del benessere fisico e mentale.

Saranno inoltre presenti delle nuove special experience:

● Boat party by Plenitude: ogni giorno su un catamarano a vela con dj set durante l’aperitivo

● Lezioni di Yoga by Giulia Peditto con la sua scuola Hagu Yoga Studio

● Sunset party by Chandon Garden Spritz: aperitivi diffusi in tutta l’isola

● Visita alle cantine dell’isola by Cantine Prosit

● Opening party by Chandon Garden Spritz e Radio Deejay

● Aperitivi sui tetti e nei locali con vista mare

Le giornate si concluderanno con delle experience notturne: a partire dalle ore 22, avranno inizio sul palco principale di The Island presso l’headquarter del festival, i live e i DJ set di grandi artisti internazionali che accenderanno anche quest’anno l’energia del festival con la forza della loro musica.

GLI OSPITI MUSICALI (nomi in aggiornamento):

● PALMS TRAX – DJ e produttore inglese, influenzato dalla musica house di Chicago e dalle musica techno di Detroit, produce musica house con linee di pianoforte e testi luminescenti, attraversati da percussioni due e distintive.

● DJ TENNIS – Fondatore e A&R di Life and Death, è un produttore rispettato che riesce ad incanalare costantemente le sue relazioni con luminari del post-rock tra cui Godspeed You! Black Emperor, Tortoise e Fugazi all’interno creazioni elettroniche.

● DANILO PLESSOW (MCDE) – È uno dei DJ e produttori più influenti al mondo, conosciuto per la sua eccellente conoscenza della musica. Si muove tra jazz, soul, funk e hip hop culminando nella prima uscita, sotto alias, insieme a Joachim Tobias nel 2000. Realizza diversi EP, un album (Passin’ Through) e molti remix e compilaiton.

● YOUNG MARCO – Le inclinazioni sonore di Young Marco si sono diffuse in lungo e in largo. Dopo aver esplorato ogni genere della musica club, la sua visione prende forma. I suoi set, energetici, psichedelici e techno, si muovono verso l’inaspettato, portando il pubblico in un nuovo stato di estasi.

● SAOIRSE – Saoirse ha ottenuto riconoscimenti in tutto il Regno Unito, Europa, Asia e Stati Uniti d’America. La sua ampia e diversificata capacità di selezione musicale e i suoi stupefacenti salti di genere formano la combinazione vincente che la porta a essere protagonista di numerose e diverse scene musicali.

Sarà possibile raggiungere l’isola acquistando i Travel Pack del festival, comprensivi di volo diretto a/r Milano Malpensa o Roma Fiumicino – Pantelleria, soggiorno di 3 notti in un resort a 4-5 stelle o in un hotel a 3-4 stelle, Full Festival Ticket (4 giorni di musica ed experience) e noleggio di un’automobile. I Travel Pack saranno in vendita sul sito di Pantelleria Island, tour operator partner del festival.

Su Dice saranno invece disponibili altre formule di acquisto comprensive di musica ed experience: Festival Ticket 3 days e Festival Ticket 1 day.

BRAND PARTNER:

● Plenitude – Sustainability partner

● Chandon Garden Spritz – Sunset partner

● Prosit Cantine – Wine Partner

MEDIA PARTNER:

· Radio Deejay – Radio Partner

· VD News – Digital Media Partner

SPONSORSHIP PARTNER:

· Access Live Communication

· Dentsu Creative

PARTNER:

● Experience partner: Hagu Yoga Studio e Creative Harbour

● Ticketing Partner: Dice

● Local partner: Pantelleria Island, Zubebi, Pantelleria Dream, Sesiventi, Kayà Kayà

● Travel partner: DAT – volidisicilia, Siremar – Caronte & Tourist, Liberty Lines

● Jewel partner: Nove25

● Elegance partner: Tramontano

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE E DEL PARCO NAZIONALE DI PANTELLERIA



Per maggiori informazioni: www.theislandfestival.net

Per acquistare i travel pack: https://www.pantelleriaisland.it/the-island-festival.html

Per acquistare i biglietti: https://link.dice.fm/theisland