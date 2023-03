THE LAST INTERNATIONALE, annunciate le band di apertura della data milanese

THE LAST INTERNATIONALE tornano in Italia per un unico concerto che si terrà il prossimo 8 maggio 2023 al Legend Club di Milano. La band americana formata dal chitarrista Edgey Pires e dalla cantante Delila Paz si esibirà nuovamente nel nostro Paese dopo aver fatto il pieno di consensi come opener dei concerti estivi del 2022 dei Deep Purple.



In apertura si esibiranno Taipei Houston e Roommates.

Biglietti in vendita su Ticketone.



Di seguito i dettagli della data:

THE LAST INTERNATIONALE

08 maggio 2023 – Legend Club Milano



BIGLIETTI:

https://www.ticketone.it/artist/the-last-internationale/

Prezzo del biglietto in prevendita: € 22,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 26,00