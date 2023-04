JESON: il suo nuovo singolo è “IL MIO POSTO”, da venerdì 7 APRILE fuori su tutte le PIATTAFORME DIGITALI

Si intitola “Il Mio Posto”(Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo diJESON, artista e cantautore romano pronto a conquistare il panorama urban italiano con un sound dal mood internazionale, caratterizzato da influenze rap e R&B. Il brano sarà disponibile da venerdì 7 aprile su tutte le piattaforme digitali.

Con “Il Mio Posto”, JESON presenta un singolo estremamente originale, capace di unire generi diversi, con spiccati richiami all’atmosfera e ai canti gospel. La strumentale, in cui l’R&B si fonde con suoni rap ed elettronici, segue un crescendo che riesce a trasmettere il carattere suggestivo ed emotivo del brano. L’artista ascolta il suo Io più profondo e, attraverso un linguaggio diretto, scrive delle proprie insicurezze, seppur non sia facile farlo. La ricerca della propria essenza più vera, a volte, fa tremare dalla paura, per questo cerchiamo un posto in cui rifugiarci e sentirci al sicuro, lontano dagli sguardi degli altri.

Con queste parole, JESON descrive “IL MIO POSTO” e il suo progetto musicale:

“Il mio posto è una canzone molto importante per me, scriverla è stato come dare una voce alla mia coscienza, come sentirla parlare forse per la prima volta, il pezzo è nato da un giro di piano forte che ha innescato la visione del mio intero progetto, l’idea era quella di creare un qualcosa di nuovo mischiando vari generi e inserendo all’interno culture lontane dalle nostre come, per esempio, i canti gospel delle chiese americane da cui sono sempre stato affascinato.

Nel brano descrivo il mio costante bisogno di trovarmi in un luogo per sentirmi al sicuro dai problemi di natura familiare e personale, per poter tirar fuori le mie più sincere emozioni senza la paura di essere giudicato da qualcuno. Il mio posto sicuro erano le scalinate bianche dietro una chiesa del mio quartiere, non ci vado più da un po’ di tempo forse perché non ho avuto più il bisogno di sentirmi invisibile. Ora ho un’altra concezione di me, penso di essere diventato quello che anni fa volevo essere, ho ancora le mie insicurezze certo… ma so almeno che il qui ed ora è il mio posto. Questa canzone è più una missione e ha come unico obiettivo quello di sentirsi parte del mondo senza per forza rifugiarsi in un luogo per scappare da esso. Nessuno di noi è uguale a un attimo fa, tutti compreso me possono ritagliarsi del tempo per capire quale sia la propria natura e i nostri bisogni.”

JESON, nome d’arte di Daniele Fossatelli, è un artista romano classe ‘98 nato nel quartiere Cinecittà. Inizia ad avvicinarsi alla musica all’età di 13 anni. La sua carriera inizia con la scrittura di testi e poesie che trovano il giusto abbinamento con la musica black. In seguito, riesce a concretizzare il proprio percorso musicale grazie alla collaborazione con il producer MDM, in cui JESON trova il giusto partner musicale. Influenzati da artisti internazionali come 6lack, Anfa Rose, The Weeknd, e Labirinth lavorano e si impegnano per proporre un repertorio nuovo e originale nel panorama urban italiano, a metà tra rap e R&B nelle loro versioni più crepuscolari e riflessive.

Con il singolo “Diario di Bordo” (14 gennaio 2021) riesce a catturare l’interesse della scena musicale, che cresce ulteriormente grazie al suo primo progetto ufficiale “Fuori da un oblò” (14 maggio 2021), in cui l’artista racconta la sua Odissea psicologica vissuta durante il primo lockdown. Con le sue linee e il suo stile attira fin da subito l’attenzione di molti big italiani.

In seguito alla release del suo primo EP, oltre a lavorare come autore per altri artisti, JESON inizia a gettare le basi per il suo nuovo progetto, sempre in collaborazione con il produttore MDM. Il 2023 sarà un anno fondamentale per la sua carriera artistica e autorale, iniziato con la firma per Epic Records/Sony Music Italy e l’annuncio del suo nuovo singolo “Il mio Percorso”, fuori in digitale da venerdì 7 aprile 2023.

