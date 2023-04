Metallica, 72 Seasons da oggi fuori ovunque

“72 Seasons is a ringing success”

– Classic Rock

“The snarling, bawling, heavy metal master James Hetfield is still here”

– Metal Hammer

“It’s the restlessly inventive guitars, from silvery solos to swaggering glam rock,

where Metallica find ageless redemption”

– Uncut

“In this phase of old meets new, Metallica continue to deliver” – The Arts Desk

Da oggi il fenomenale dodicesimo album di studio dei Metallica 72 Seasons è disponibile ovunque.

Già acclamato dalla critica e salutato come “un successo strepitoso” da Classic Rock Magazine, Uncut ha dichiarato che i Metallica hanno trovato “una redenzione senza età”, e The Arts Desk ha riassunto affermando semplicemente che “i Metallica continuano a fare faville”.

Il disco composto da brani quali “If Darkness Had a Son”, “Screaming Suicide” e il primo singolo “Lux Æterna” è prodotto da Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich e include 12 tracce con oltre 77 minuti di durata.

72 Seasons, è il primo lavoro dei Metallica dopo Hardwired…To Self-Destruct del 2016 ed è disponibile nelle seguenti versioni: 2LP 140g in vinile nero e varianti in edizione limitata, CD, digitale e in Dolby Atmos (streaming dove disponibile). Per l’elenco completo delle configurazioni e ulteriori informazioni, visitare il sito web https://capitol.lnk.to/72seasons

I biglietti giornalieri per tutti gli spettacoli dell’ M72, il tour mondiale dei Metallica sono in vendita su ticketmaster.com. Presentato in tutto il mondo da Liquid Death e Blackened American Whiskey (solo in Nord America) e promosso da Live Nation, M72 vedrà la band suonare due serate in ogni città visitata, con ogni No Repeat Weekend caratterizzato da due scalette e lineup di supporto completamente diverse. Un nuovo e audace design del palco, che sposta la famosa Snake Pit dei Metallica al centro del palco, oltre che dal pass per l’intero tour I Disappear e molto altro ancora. Per ulteriori informazioni sui biglietti per un solo giorno e per due giorni, sulle esperienze avanzate e altro ancora, visitare il sito web Metallica Tour.