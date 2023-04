Martina Conti, dal 21 il nuovo singolo Disastro Perfetto

DISASTRO PERFETTO è il nuovo singolo di Martina Conti – il primo per Columbia Records/Nigiri – disponibile da venerdì 21 aprile.

Dopo i singoli Ipnotica, che ha conquistato importanti playlist editoriali, Questa notte piangerò e Le Macchine, Martina Conti torna con Disastro Perfetto, un brano in cui emergono le insicurezze e la paura della solitudine che possono derivare da una relazione amorosa.

La giovane cantautrice si mette a nudo e racconta la propria esperienza. La sensazione di dare tutto il possibile al proprio partner non basta per vivere serenamente una relazione, messa in discussione dal timore di non essere abbastanza, di non sentirsi all’altezza.

Come nei singoli precedenti, Martina conferma la capacità di saper leggere e interpretare le insicurezze delle nuove generazioni, mescolando la leggerezza e le emozioni della sua età con freschezza e creatività, unendo sonorità indie ad elementi pop.

“Disastro perfetto è il modo ideale per descrivere la storia raccontata dal brano in due parole.Il desiderio di dare tutto il possibile all’altra persona si mescola al pensiero che probabilmente questo non verrà notata, e alla paura di restare sola.

Forse però c’è la possibilità di un lieto fine, perché tutto sommato stare insieme un po’ ci porta fortuna “

CREDITI

Autori e compositori: Andrea Campi/Martina Conti, Marco Paganelli, Pietro Posani

Edizioni: Tuttomoltobenegrazie srl

Prodotto da: Marco Paganelli

Foto: Luigi Rizzo

BIOGRAFIAMartina Conti è una cantautrice veneta classe 1999. Appassionata sin da piccola al mondo della musica si interessa allo studio di diversi strumenti musicali, soprattutto il pianoforte fino all’età di 12 anni, mentre recentemente ha iniziato a dedicarsi alla chitarra. Oltre alla musica Martina si definisce “una ragazza dalle passioni strane” come i tarocchi e l’astrologia che, oltre a rappresentare uno svago, sono state una fonte di ispirazione nella scrittura delle sue prime canzoni. Da adolescente, grazie ai viaggi studio, sperimenta la vita e la scuola americana a Los Angeles e Miami, per poi diplomarsi al liceo europeo classico e successivamente laurearsi in comunicazione media e pubblicità.

Influenzata da diversi generi, gli artisti di riferimento di Martina sono FKA Twings, Lorde, Lana del Rey, Mac Miller, Kanye West ma nutre un forte interesse anche per la musica italiana, soprattutto per la scena indie.

Il suo singolo di debutto “IPNOTICA” ha già conquistato importanti playlist editoriali come “New Music Friday” di Spotify, “New Music Daily” di Apple Music, “I’m Woman”, “Novità del Momento” e “Novità Indie Italiano” di Musica Amazon. “Questa notte piangerò” è il secondo singolo, un brano dalle sonorità indie pop che racconta l’amore ai tempi della generazione Z. L’11 novembre 2022 esce il nuovo singolo “Le macchine”. “Disastro Perfetto” è il primo brano per Columbia Records/Nigiri, disponibile dal 21 aprile. IG: https://www.instagram.com/lacontimartina/