VASCO LIVE 2023 – IL RE TORNA NEGLI STADI A GIUGNO PER 11 DATE IN 5 CITTÀ

VASCO LIVE 2023

IL RE TORNA NEGLI STADI A GIUGNO

11 NUOVE DATE per 5 CITTÀ

Partenza “da casa”BOLOGNAcol botto di 4 concerti6 e 7 – 11 e 12 giugnoStadio Renato Dall’Aradove manca dal 2015

… si prosegue verso sud con tutti doppiconcerti

ROMAl’eccezione all’Olimpico16 e 17 giugnoStadio Olimpicodopo l’evento dello scorso anno al Circo Massimo

PALERMOdopo 25 anni…22 e 23 giugnoStadio Renzo Barberada oltre 25 anni lo stadio non veniva concesso alla musica,lo danno quest’anno a Vasco per primo. Un evento per Palermo che torna capitale della musica

SALERNOil ritorno dopo 15 anni28 e 29 giugnoStadio Arechianche Salerno aspetta Vasco da molti anni… dal 2008

2 Anteprime a RIMINI1 e 2 giugnoStadio Romeo NeriGiovedì 1 giugno: esclusiva dedicata a tutti gli iscritti del Blasco Fanclub,il soundcheck è il loro regalo annualeVenerdì 2 giugno: Data Zero.

Si scaldano i motori, il concerto sarà nuovo con scaletta nuova e sorprendente, rivisitazioni e… altro non si può svelare ancora.

Scenografico il palco con megaschermi a V e pedana centrale che entra nel pubblico.

A un mese dalla partenza e con le prove da iniziare in “località segreta”, possiamo aggiungere che sarà, come sempre, lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo, come sanno già i fan che da mesi si sono prenotati, esaurendo non una ma due sere in tutti gli stadi del prossimo imminente tour, con l’eccezione di Bologna che si è accaparrata 4 date.