QUEEN OF SABA: fuori oggi sfacciatamente come “CAGNE VERE” FEAT. BIGMAMA

Sfacciati, dirompenti e provocatori: i QUEEN OF SABA hanno mostrato che i limiti sono fatti per essere superati.

La band torna oggi, venerdì 5 maggio, con “CAGNE VERE” (https://bfan.link/cagne-vere; distribuito da Believe), un singolo-manifesto di una musica e di un attivismo che non vogliono stare alle regole del mainstream. Questa volta sono accompagnati da BigMama, un’unione potente tra artist3 parte della scena musicale e queer italiana.

Riguardo la collaborazione i Queen of Saba raccontano: “BigMama è una rapper dal talento mostruoso e l’artista queer di riferimento della nostra generazione: scrive come se sparasse una raffica di proiettili in faccia alla società benpensante, bigotta e ciseteronormativa. La sua penna sciolta e la sua attitude incorruttibile sono alleate preziosissime per noi che vogliamo essere megafono per tutte le esistenze, identità e corpi non conformi alla norma.”

Il rap dei Queen of Saba e BigMama si unisce in questa traccia ad un inaspettato bridge neo-melodico in dialetto napoletano. Il sound passa dal pop anni ’00 ai riferimenti punk-ska-jazz.

La band vuole con la propria arte e con colorata irruenza smantellare i dogmi di genere ed esplorare le infinite sfumature della musica. Quest’estate avranno l’occasione di farlo sui palchi in giro per l’Italia.

Di seguito il calendario dei live in costante aggiornamento, organizzati da Panico Concerti:

26 maggio – Savigliano (CN) – Atipico Music Festival

27 maggio – Milano – MI AMI Festival

2 giugno – Trento – Dolomiti Pride

1 luglio – Marina Romea (RA) – GhePensiMar

I Queen of Saba sono alieni in un mondo che spinge al binarismo. Duo elettronico con un’anima analogica composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, si cibano di influenze Neo-Soul, alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica. Il loro primo album, “Fatamorgana”, è stato selezionato da Rockit.it come una tra le migliori 50 uscite del 2021. A marzo 2022 esce un singolo in italiano “Pesca Noche” in collaborazione con Ganoona, artista milanese. Il duo si inserisce nel contesto indipendente veneziano de La Colletta Dischi, neonata etichetta di cui sono co-fondatori. Nell’estate del 2021 organizzano una lunga tournée in tutta Italia. A febbraio 2022 percorrono l’Italia con il “Lingua in Fiamme Tour”, composto da 29 date. Negli anni aprono i concerti di Cosmo (Apolide Festival), MYSS KETA (Lumen Festival), POP X (Bonsai Garden, Alcart Festival), Emmanuelle, BigMama, Ditonellapiaga. A maggio 2023 il gruppo terrà la sua prima data all’estero, alla Tallinn Music Week, grazie alla selezione da parte del programma europeo Keychange. Sempre con Keychange Sara in questi mesi per il progetto “Music in the Gaps” incontra le realtà dell’attivismo e della musica in varie città d’Italia per parlare di gender gap nell’industria musicale.

