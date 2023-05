KNOTFEST ITALY 2023: gli orari dei concerti

KNOTFEST ITALY si svolgerà all’Arena Parco Nord di Bologna domenica 25 giugno 2023. Per la prima volta in assoluto – dopo Stati Uniti, Giappone, Messico, Colombia, Francia, Germania, Finlandia, Cile, Brasile e Australia – anche il nostro Paese ospiterà il famoso festival itinerante creato dagli SLIPKNOT nel 2012 e divenuto, nel corso degli anni, uno degli appuntamenti più rilevanti al mondo.



Sul palco, insieme agli headliner SLIPKNOT, ci saranno anche Architects, Amon Amarth, I Prevail (che suoneranno per la prima volta nel nostro Paese), Lorna Shore, Nothing More, Bleed From Within e Destrage.



I biglietti sono in vendita su Ticketone a questo indirizzo -> https://www.ticketone.it/artist/knotfest/

Sono disponibili anche VIP Package che comprendono entrata dedicata, parcheggio privato, accesso al Gold Circle, ingresso al Knotfest Museum, free drink, merchandise dedicato e molto altro.



Sarà presente anche il famoso KNOTFEST MUSEUM, elemento fondamentale che contraddistingue KNOTFEST e che raccoglie al proprio interno molti oggetti che raccontano la storia degli Slipknot dagli esordi ai giorni nostri.

Per entrare al Museo sarà necessario possedere il biglietto d’ingresso a KNOTFEST ITALY e acquistare anche il biglietto dedicato all’accesso al Museo disponibile al prezzo di 20€ in prevendita su Ticketone, selezionando l’orario preferito di accesso.



Di seguito gli orari dei concerti:

KNOTFEST ITALY – Arena Parco Nord, Bologna

Domenica 25 giugno 2023

Slipknot 21:30

Architects 19:15 – 20:30

Amon Amarth 17:45 – 18:45

I Prevail 16:15 – 17:15

Lorna Shore 15:00 – 15:45

Nothing More 13:50 – 14:30

Bleed From Within 12:55 – 13:25

Destrage 12:00 – 12:30

Apertura cancelli 10:30



Radiofreccia è la radio ufficiale di Knotfest Italy.

Metalitalia è media partner di Knotfest Italy.



LINK:

Website – https://knotfest.com/italy

Facebook – https://www.facebook.com/knotfestitaly/

Instagram – https://www.instagram.com/knotfestitaly/

Twitter – https://twitter.com/KnotfestItaly