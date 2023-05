SO WHAT Presenta al JAZZMI Joe Claussell e The Robinson

PONDEROSA MUSIC AND ART PRESENTA

SO WHAT

presented by JAZZMI

JOE CLAUSSELL

(dj set + special live guest)

THE ROBINSON

(dj set)

VENERDÌ 12 MAGGIO

dalle ore 22:00 – BASE MILANO

SO WHAT È JAZZMI

Dopo il successo della prima serata, il 12 maggio a BASE torna SO WHAT.

SO WHAT è un evento musicale che racconta una delle numerose sfaccettature e contaminazioni di JAZZMI (che quest’anno si terrà dal 12 ottobre al 5 novembre), portando il festival ad una dimensione ibrida tra clubbing e live.

Due straordinari dj set e un live speciale si alterneranno dalle 22:00 in poi.

A fare da cornice un centro culturale unico e sperimentale, situato nel cuore milanese di zona Tortona, BASE Milano. L’iniziativa si inserisce nella programmazione di BASE Milano dedicata all’innovazione culturale e alla cross-disciplinarietà, con lo scopo di alimentare le menti e sollecitare le idee in un processo di formazione continua, in linea con la vocazione di BASE Milano come hub creativo.

Gli ospiti di questo secondo appuntamento di SO WHAT saranno :

JOE CLAUSSELL (dj set + uno special live guest) e THE ROBINSON (dj set).

JOE CLAUSSELL

Joaquin Claussell nasce a Brooklyn da una famiglia portoricana con profonde radici musicali. La musica diventa per Joe rifugio, famiglia, cibo, conforto, fuga e amore. La sua carriera come dj comincia negli anni ’90 e nel 1996 dà vita ad un’etichetta indipendente di world house eclettica. La sua musica è un viaggio musicale introspettivo e profondo in grado di entrare in contatto con l’anima delle persone attraverso un linguaggio universale elevato.

THE ROBINSON

DJ & producer, Marco e Riccardo aka The Robinson iniziano a muovere i primi passi nel 2010, entrando in punta di piedi nella scena milanese.Decisamente influenzati dalla scena musicale di Chicago, di New York e dal sound italiano dei primi anni 90, con i loro dj set si immergono 360 gradi nelle sonorità old school dell’ house music.

BASE Milano è una comunità che crede nel progresso determinato dalla cultura, un progetto di contaminazione tra arti, imprese, tecnologia e innovazione sociale. Nato nel 2016 all’interno degli edifici ex industriali dell’ex-Ansaldo, si traduce oggi in 12.000 mq di laboratori, spazi per esposizioni, spettacoli, workshop, conferenze, con una grande sala studio e una residenza d’artista.

Biglietti disponibili dice.fm

https://link.dice.fm/ edb5616311b2

18€+prev

