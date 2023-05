The Pretenders annunciano il nuovo album “Relentless” in uscita il 1 settembre

The Pretenders tornano con il loro quattordicesimo album in studio dal titolo “Relentless” il 1 settembre 2023 su etichetta Parlophone. (disponibile da oggi in pre-orderqui)

“Relentless” è un’istantanea su a che punto sono The Pretenders nel 2023. Con l’impulsività e l’attitudine che definiscono lo spirito eterno della band, oggi viene pubblicato anche il nuovo singolo dal titolo “Let The Sun Come In” (ascoltalo qui)

Parlando del titolo dell’album, Chrissie Hynde dice:

“Mi piace vedere i vari significati e le origini di una parola. E mi è piaceva la definizione: “non mostra alcun calo di intensità”. È la vita dell’artista. Non ci si va mai in pensione. Si diventa implacabili”.

La notizia dell’uscita del nuovo album arriva mentre The Pretenders si preparano ad un’intensa estate di show live. Domani 12 maggio, la band presenterà i nuovi brani di “Relentless” al Great Escape Festival di Brighton, dove sarà headliner, dando il via ad un tour sold out in alcuni dei club più esclusivi del Regno Unito e dell’Irlanda.

Il 30 giugno The Pretenders si uniranno ai Guns N’ Roses come special guests al BST Hyde Park di Londra e in grandi show all’aperto in Spagna, Germania, Svizzera, Italia e Olanda, prima di esibirsi da headliner in festival estivi come il Midnight Sun, Bearded Theory, Black Deer e Kite.

La band sarà live in Italia l’8 luglio al Circo Massimo di Roma con i Guns N’ Roses per un unico ed imperdibile show

In ottobre la band sbarcherà in America per suonare all’Ohana Festival, in California, su invito di Eddie Vedder e Dave Grohl. Altre attività live del 2023 saranno annunciate a breve

“Relentless” è il secondo album consecutivo de The Pretenders scritto in collaborazione con Chrissie Hynde e con il chitarrista della band, James Walbourne, particolarmente ricercato visto che ha registrato con artisti del calibro di Dave Gahan, Jerry Lee Lewis e The Rails, tra gli altri.

Parlando del processo di scrittura dei brani di Hynde/Walbourne, Chrissie Hynde dice:

“Avevamo sviluppato questo metodo di lavoro in remoto in passato e abbiamo continuato a farlo per questo album. È una cosa che abbiamo affinato fino a diventare addirittura un’arte negli ultimi anni. Lui se ne esce sempre con qualcosa a cui non avrei mai pensato e io adoro le sorprese”.

Prodotto da David Wrench e registrato ai Battery Studios a West London, l’album, composto da 12 brani, contiene quello che Chrissie definisce come “The Pretenders Collective”. La band è composta da James Walbourne (chitarre), Kris Sonne (batteria), Chris Hill (contrabbasso), Dave Page (basso) e Carwyn Ellis (tastiere e chitarre).

‘Relentless’ vede anche la collaborazione , a lungo auspicata, con lo stimato compositore Jonny Greenwood (Radiohead, The Smile), che ha fornito l’arrangiamento degli archi e ha diretto il 12 Ensemble per la bellissima traccia di chiusura dell’album ‘I Think About You Daily’.

“Relentless” è il primo album de The Pretenders pubblicato su Warner Brothers, l’etichetta discografica madre di Parlophone, dal 1999. Dopo aver firmato per la piccola etichetta indipendente Real Records nel periodo di massimo splendore del punk rock, il primo singolo de The Pretenders li ha portati a firmare con Sire – la cui casa madre era anch’essa Warner Brothers – tramite il leggendario A&R Seymour Stein, una collaborazione che è durata 20 anni.

Nel 2023 The Pretenders sono tornati a dare il meglio di sé dal vivo: l’imminente tour “Relentless” fa seguito a una manciata di show molto intimi tenuti all’inizio dell’anno per la Independent Venue Week. I fan hanno avuto la possibilità di ascoltare musica inedita, come ha confermato il The Guardian: “Il songwriting di Hynde è tagliente come sempre, con nuove canzoni che rubano la scena ai successi classici”.

“Relentless” sarà pubblicato da Parlophone su vinile rosa, vinile nero e CD il 1 settembre. (Fai il pre-order dell’album qui )

‘Relentless’ Tracklist

1. Losing My Sense Of Taste

2. A Love

3. Domestic Silence

4. The Copa

5. Promise Of Love

6. Merry Widow

7. Let The Sun Come In

8. Look Away

9. Your House Is On Fire

10. Just Let It Go

11. Vainglorious

12. I Think About You Daily