MONFORTINJAZZ 2023 | dal 9 luglio al 2 agosto a Monforte D’Alba

Con l’arrivo della primavera si annuncia il programma di Monfortinjazz, che con le sue quarantasette edizioni è una delle più storiche rassegne dedicate alla grande musica italiana e internazionale in Italia. Una manifestazione che negli anni ha saputo consolidare un’identità solida e un carattere unico, capace di unire l’esperienza di grandi spettacoli dal vivo a quella di un luogo emozionante come l’Auditorium Horszowski nel cuore di uno splendido e iconico borgo delle Langhe, tanto da diventare il centro di attrazione di un turismo culturale attento, internazionale, vivacissimo.



Organizzata dall’associazione Monfortearte in collaborazione con Ponderosa Music & Arts e con la direzione artistica di Renato Moscone, la manifestazione musicale caratterizza da quarantasette anni il mese di luglio nella Langa del Barolo, con un’anima jazz ma da sempre aperta alle esperienze musicali più disparate. Una manifestazione che nel corso della sua lunga vita ha portato a Monforte grandissimi artisti e soprattutto ha saputo assumere un carattere speciale, raffinato e amichevole. Sulla cima di un paese incantato, in uno spazio all’aperto indimenticabile e acusticamente perfetto, Monfortinjazz offre al pubblico l’occasione unica di abbracciare gli artisti ospiti e regalare un’esperienza indimenticabile.



L’edizione 2023 si apre nel tardo pomeriggio di domenica 9 luglio accogliendo un grande cantautore, NICCOLÒ FABI in un emozionante concerto acustico in solo, un viaggio intimo nei brani più noti del suo repertorio. Cantautore, produttore e polistrumentista, dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità. Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band Fabi Silvestri Gazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani.



Dopo un tour a lungo rimandato a causa della pandemia e che l’ha visto finalmente in scena in Italia lo scorso aprile per il suo primo tour da solista nei teatri, e in aggiunta alla già annunciata presenza come special guest al concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals al Circolo Magnolia di Milano, JOHN BUTLER sarà all’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba per Monfortinjazz Festival venerdì 14 luglio. Considerato il musicista australiano indipendente di maggior successo e autore cult per molti appassionatissimi fan, si esibirà con un set particolare, testata Marshall e cassa, una ricca pedaliera, un mixer, stompbox al piede. John Butler è un performer generoso, che non mancherà di affascinare chi ancora non lo ha visto in concerto. Nella sua musica trovano spazio anche l’impegno sociale e ambientalista e una ironica e garbata protesta fra atmosfere intime, ma anche energiche tra folk, rock e sperimentazioni.





Sabato 15 luglio torna a Monforte un caro amico della rassegna, questa volta in trio. STEFANO BOLLANI sarà in concerto con il contrabbassista Gabriele Evangelista e il batterista Bernardo Guerra. Dopo il grande successo di “Via Dei Matti Numero 0” – il programma di successo che ha portato su Rai3 insieme con la moglie Valentina Cenni – Bollani torna a dedicarsi ai suoi acclamatissimi live. Insieme ai compagni di moltissime avventure musicali daranno vita a un concerto unico dove l’unica regola è divertirsi a improvvisare per vedere fin dove si può arrivare lasciandosi guidare dalle note perché alchimia, gioia e condivisione sono alla base del loro incontro artistico unico. Un viaggio che abbraccia la musica tutta, non conosce generi e sovrastrutture, in cui i tre strumenti si uniscono per creare ogni sera un mondo musicale nuovo e straordinario.



Solo una settimana e sabato 22 luglio è in programma un concerto internazionale straordinario. Sul palco di Monfortinjazz arrivano i TOWER OF POWER, band californiana capitanata dal batterista David Garibaldi, attiva dal 1970. I Tower Of Power costituiscono un vero e proprio riferimento per quanto riguarda la musica funk, stilisticamente e tecnicamente unici. Gli ultimi anni li hanno visti protagonisti assoluti in termini non solo concertistici ma anche di riconoscimenti: tra i vari il Grammy alla Carriera, assolutamente insindacabile.





L’ultimo appuntamento di una edizione eclettica e divertente è in calendario mercoledì 2 agosto. Eclettica e dalle mille anime musicali, CARMEN CONSOLI sarà protagonista di un concerto indimenticabile capace di unire il suo spirito più acustico e la sua energia rock. In duo con Marina Rei alla batteria, il canto febbrile di Carmen e le bacchette irrequiete di Marina si muoveranno con grazia irriverente nel repertorio di due artiste straordinarie della musica italiana.



Monfortinjazz è organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, main sponsor Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Confindustria Cuneo e con il sostegno di Banca d’Alba, Merlo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Unicredit, Nino Aragno Editore, RLVT – Relevant Business Matters.



Le prevendite sono disponibili online su TicketOne e Mailticket

A Monforte d’Alba presso Osteria la Salita e Edicola Bruno.

Tutte le informazioni sono reperibili al sito Monfortinjazz.it.





IL PROGRAMMA



Domenica 9 Luglio h 18.30

Niccolò Fabi

biglietto 35 € + ddp



Venerdì 14 Luglio h 21,30

John Butler

biglietto 35 € + ddp



Sabato 15 Luglio h 21,30

Stefano Bollani Trio

biglietto 55 € + ddp



Sabato 22 Luglio h 21,30

Tower of Power

biglietto 35 € + ddp



Mercoledì 2 Agosto h 21,30

Carmen Consoli feat. Marina Rei

biglietto 50 € + ddp

Monfortinjazz.it / [email protected]