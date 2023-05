ACIELOAPERTO XI edizione, si aggiungono i Verdena

Il programma dell’XI edizione di acieloaperto continua a delinearsi sempre di più, arricchendosi di nuovi nomi tra i più interessanti della scena internazionale e nostrana: dopo i recenti annunci di Tamino (4 luglio, Rocca Malatestiana di Cesena), Baustelle (21 luglio, Rocca Malatestiana di Cesena), Fat Freddy’s Drop (30 luglio, Parco Fluviale di Santa Sofia (FC)) e Wilco (24 agosto, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC)), il 27 agosto sarà la volta dei VERDENA, in scena nella storica location di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli.



Dopo un lungo e acclamato tour indoor quasi tutto sold-out – che vedrà il suo ultimo grande appuntamento a il prossimo venerdì 31 marzo 2023 al Palazzo dello Sport di Roma – e un tour europeo in partenza nel mese di aprile, i Verdena si preparano ad un’estate ricca di live per portare in scena il loro ultimo album “Volevo Magia”, uscito venerdì 23 settembre 2022 su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music, vincitore del Premio come miglior disco dell’anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it.





La rassegna

Organizzata dall’associazione culturale Retropop Live nella splendida Rocca Malatestiana di Cesena e nella suggestiva Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC), la manifestazione ha portato sui palchi di questi magici luoghi artisti del calibro di Eels, Calexico, Flaming Lips, Black Rebel Motorcycle Club, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Ben Harper And The Innocent Criminals, Mark Lanegan, Niccolò Fabi, Gogol Bordello, solo per citarne alcuni. Ha i patrocini dei comuni di Cesena e San Mauro Pascoli, e della regione Emilia Romagna.

L’associazione culturale Retro Pop Live è attiva sul territorio cesenate e romagnolo da quasi un decennio. Opera in numerosi teatri, locali e rock-club del territorio, organizzando concerti ed eventi, distinguendosi per la proposta artistica che spazia all’interno del rock alternativo in tutte le sue sfaccettature.