Coi Leroy, fuori il suo nuovo singolo “Run It Up” 

Venerdì l’artista multi-platino Coi Leray ha pubblicato il suo nuovo singolo “Run It Up” tramite Uptown Records/Republic Records.

“Run It Up” segue “Bops” e “My Body” come terzo singolo di Coi Leray estratto dal suo attesissimo secondo album, “COI” in arrivo il 23 giugno. L’artista continua a sfornare successi su successi, dimostrando ripetutamente il suo talento come hitmaker da classifica.

Il 2023 è un anno pieno di importanti traguardi per Coi, grazie agli ottimi risultati della sua hit “Players”, alle numerose nuove uscite musicali e alle esibizioni in festival importanti come il Rolling Loud California, l’Austin City Limits, il Summer Jam e altri ancora. Coi si aggiungerà anche alle lineup del tour “Made In America” di Jay-Z e del tour “Moon Man’s Landing” di Kid Cudi.

Quest’anno Coi è diventata anche la voce della campagna “More Than Game” della WNBA in vista della stagione 2023 e ha continuato ad ampliare il suo curriculum nel settore della moda con la collaborazione con FENDI by Marc Jacobs nella loro attesissima collezione “Summer Capsule”. È possibile ascoltare Coi anche sul grande schermo, con la sua collaborazione con Metro Boomin per la canzone “Self Love”, che fa parte della colonna sonora di “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, ora nelle sale cinematografiche. Inoltre, Coi ha collaborato con Meta e KidSuper per il lancio della campagna “It’s Your World”, in cui il video musicale di “Make My Day” della stessa artista con David Guetta è stato illustrato utilizzando le funzionalità VR di Meta.

ABOUT COI LERAY:

Coi Leray si è affermata come una rapper d’élite, una vocalist dinamica, una personalità imponente e una superstar senza paragoni né rivali. Nata a Boston, cresciuta nel New Jersey e residente a Los Angeles, questa forza della natura multiplatino affascina senza compromessi.

Proiettando il suo atteggiamento con la stessa forza della sua voce, ha servito una serie di inni tratti dal suo album di debutto “TRENDSETTER”, tra cui il doppio disco di platino “No More Parties”, la canzone certificata oro “Big Purr (Prrrd)” feat. Pooh Shiesty, la hit della Billboard Hot 100 Top 40 “Blick Blick” feat. Nicki Minaj e la virale “TWINNEM”. Coi si è anche guadagnata la sua prima Top 10 della Billboard Hot 100 con il suo singolo più alto in classifica fino ad oggi, “Players”, che si è piazzato alla posizione #9. Il brano sta conquistando i social media con remix popolari come “Players (David Guetta Remix)”, “Players (DJ Smallz 732 Jersey Club Remix)”, “Players (DJ Saige Remix)” e “Players (DJ Saige Remix)” feat. Busta Rhymes. Insieme hanno infiammato TikTok con ben 10 miliardi di visualizzazioni e quasi 3 milioni di video creati, mentre il successo si è trasferito simultaneamente alle piattaforme di streaming. Il brano sta inoltre dominando le radio con tre settimane consecutive al numero 1 della Rhythmic Radio, al numero 1 della Urban Radio, al numero 1 della Billboard Hot Rap Songs Chart e al numero 6 della Billboard Radio Chart. Oltre a generare miliardi di stream e visualizzazioni, Coi Leray si è inserita in ogni angolo della cultura, apparendo sull’ambita copertina della Freshman Class di XXL, esibendosi al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon della NBC e al Jimmy Kimmel Live! della ABC, diventando il volto della SKIMS “Cozy Collection” di Kim Kardashian West e partecipando a Slime Language 2, che ha raggiunto il primo posto nella Billboard 200. Il raggio d’azione di Coi Leray continua a espandersi grazie alle collaborazioni con nomi illustri, da Calvin Harris a TOMORROW X TOGETHER di K Pop. Oltre a una serie di copertine di riviste e di nomination agli American Music Awards, ai BET Awards e agli iHeartRadioMusic Awards, solo per citarne alcuni, Coi Leray ha suscitato il plauso della critica da New York Times e Billboard a E! Online e altri ancora. Come interprete di spicco, ha brillato al Rolling Loud, al Lollapalooza Festival, al Governors Ball e altro ancora. Eppure, continua ad andare avanti. La corona ce l’ha Coi, che sta per presentare il suo attesissimo album e molto altro ancora.

Instagram, YouTube, Twitter, Spotify, TikTok