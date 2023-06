Cesare Cremonini illumina i Portici di San Luca

Le luci e la musica del palco di Cesare Cremonini illuminano per la prima volta i famosi archi del portico di San Luca (recentemente dichiarati Patrimonio Unesco). A sorpresa il cantautore arriva tra la gente nel momento dell’accensione iniziale di ieri sera.

In occasione dell’evento finale di Bologna Portici Festival, Cesare Cremonini insieme a Intesa Sanpaolo, con la collaborazione del Comune di Bologna, regala a Bologna l’illuminazione dei portici della Basilica di San Luca. Le luci che hanno illuminato il suo palco vestono il portico della basilica in uno spettacolo di luci e musicavisibile ogni sera dal 19 al 25 giugno dalle ore 22:00.

Un imponente progetto creato appositamente per l’occasionecon il quale Cesare omaggia la sua città e che, per una settimana, illuminerà le notti di San Luca dando nuova vita a questo storico percorso. È il regalo che fa personalmente alla sua città, a cui restituisce uno dei suoi simboli in una veste magica e inedita in occasione della chiusura della prima edizione del Bologna Portici Festival – Heritage Meets Creativity (in programma dal 13 al 18 giugno 2023), grazie a un progetto che ha lui stesso creato, con il sostegno del Comune di Bologna e di Intesa Sanpaolo, per la prima volta verranno illuminati i portici dall’Arco del Meloncello fino alla Basilica di San Luca.