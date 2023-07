I Pinguini Tattici Nucleari più di una bomba atomica

Sono appena tornato dal concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Firenze e devo dire che è stata un’esperienza straordinaria. Il caldo, il sudore e la sensazione di svenire sono svanite in un attimo, sin dalle prime note di “Zen“ brano con il quale si è aperta la loro performance. Il Franchi è stracolmo e guardandomi attorno ho l’idea di una festa dove non esiste l’età media. Dai due anni in su siamo tutti lì. La band ha offerto uno spettacolo energico e coinvolgente fin dall’inizio. Sono dei gran musicisti e Riccardo uno dei migliori front man italiani. Ha studiato per arrivare dove è adesso ma il talento è innato e lo suda da tutti pori. ( Non so come abbia potuto tenere una giacca addosso!)

Si balla e si salta dall’inizio alla fine anche se c’è una piccola parentesi più acustica, che ci permette di riprendere fiato. Fiato si, ma le corde vocali non hanno pace. Si canta a squarciagola ogni singola parola. I PTN hanno creato brani che in qualche modo ci rispecchiano e ci fanno rivivere emozioni private e personali lasciandoci piangere o ridere ad ogni nota. Ci sono fans più affezionati che inviano più di duecento messaggi per essere certi di ascoltare dal vivo la loro canzone preferita e ragazze in attesa di partorire che scrivono cartelloni dove dichiarano “prima i pinguini, poi i bambini” La loro musica è una festa di colori (le scenografie sono bellissime) e di note che spaziano tra il loro vecchio amore, il rock e il pop, e come miscelano bene tutte le loro influenze musicali, perché su quel palco i ragazzi suonano davvero e lo fanno da Dio!

Riccardo è stato impeccabile, trasmettendo appieno il significato delle canzoni, raccontandoci storie ed emozioni. Siamo arrivati al bis stremati, il caldo era insopportabile ma anche quando rientrano, i Pinguini non si risparmiano. Anche il pubblico non ha smesso di ballare un attimo.

Siamo usciti tutti più felici, ci siamo dimenticati per una sera le brutture del momento storico. Ci hanno davvero regalato un momento bello e pieno di emozioni coloratissime come le immagini che scorrono sul mega schermo. Grazie della serata Pinguini.

La scaletta:

Zen

– Giovani Wannabe

– Tetris

– Hold On

– La storia infinita

– Bergamo

– Hikikomori

– Coca Zero

– Nonono

– Ricordi

– Lake Washington Boulevard

– Scatole

– Giulia

– Cena di classe

– Irene

– Dentista Croazia

– Antartide

– Freddie

– Medley Non sono cool/Scooby Doo/L’ultima volta/Verdura/Melting Pop/Fede

– Ridere

– Rubami la notte

– Ringo Starr

– Scrivile scemo

– Pastello bianco

– Fuori dall’hype