DANKO JONES pubblicano oggi il nuovo album “Electric Sounds”

Oggi gli indiscussi re del rock n’ roll, DANKO JONES festeggiano l’uscita del loro attesissimo undicesimo album in studio su AFM Records! Ordina la tua copia QUI: https://bfan.link/electric-sounds

Formatisi a Toronto nel 1996, i DANKO JONES hanno visto e fatto praticamente di tutto nell’ultimo quarto di secolo. Animati da uno spirito punk rock DYI e ispirati da del buono, grandioso e grottesco rock ‘n’ roll elettrificato, hanno costantemente costruito una colossale fanbase internazionale e sono diventati una delle più acclamate band live in circolazione, apprezzati da tutti, dai fan del rock radiofonico mainstream ai metallari irriducibili. Nel corso degli anni, hanno pubblicato dieci album in studio ampiamente apprezzati, producendo un repertorio impareggiabile. Dal blues spigoloso di “Born A Lion” del 2002 e dal folle power-pop del suo seguito “We Sweat Blood” (2003), fino alla perfezione di “Below The Belt” del 2010, l’abilità della band nel colpire il punto debole del rock non ha mai vacillato. Nell’ultimo decennio, i DANKO JONES hanno visibilmente cambiato marcia. Da quando il frontman Danko e il bassista JC si sono uniti al batterista Rich Knox, il fuoco creativo della band è divampato più che mai. Una successione di album tutti micidiali e senza riempitivi – “Fire Music”, “Wild Cat”, “A Rock Supreme”, “Power Trio” – ha portato a tournée ancora più incalzanti e a offrire un servizio senza fronzoli alla causa del rock. Armati di un altro classico di grande effetto, i DANKO JONES hanno la missione rinnovata per conquistare chiunque voglia unirsi alla festa.

Dalla sfacciataggine dell’iniziale “Guess Who’s Back” e dal muscoloso incedere new wave di “Good Time”, alla promessa della title track di “spaccare un migliaio di chitarre stasera!“ o al nuovo inno dei fattoni “Get High?”, Electric Sounds è un lavoro decisamente vario. “Electric Sounds” è stato prodotto da Eric Ratz e vede la partecipazione di Tyler Stewart (Barenaked Ladies) su “She’s My Baby”, Damian Abraham (Fucked Up) su “Get High?” e del chitarrista Daniel Dekay (delle leggende canadesi del thrash Exciter) sulla title track.

Electric Sounds suona già come un classico. Quando la ruota gira liberamente e ti spinge in avanti, non c’è bisogno di reinventarla: invece, questa band sta semplicemente affinando e perfezionando il proprio lavorio, sempre a tutto volume.

Dalla sfacciataggine dell’iniziale “Guess Who’s Back” e dal muscoloso incedere new wave di “Good Time”, alla promessa della title track di “spaccare un migliaio di chitarre stasera!“ o al nuovo inno dei fattoni “Get High”, Electric Sounds è un lavoro decisamente vario.



Nel frattempo, nessuna band ha mai suonato più pronta a mettersi in viaggio (trovate tutte le prossime date del tour elencate qui sotto!) del trio pompato che si esibisce in infernali sfuriate come “Eye For An Eye”, “What Goes Around” e la folle e assassina “Shake Your City”. Visitate il canale Youtube dei DANKO JONES a QUESTO LINK per vedere i loro ultimi videoclip!

“Electric Sounds” è stato prodotto da Eric Ratz e vede la partecipazione di Tyler Stewart (Barenaked Ladies) su “She’s My Baby”, Damian Abraham (Fucked Up) su “Get High?” e del chitarrista Daniel Dekay (delle leggende canadesi del thrash Exciter) sulla title track.

Ordina Electric Sounds QUI: https://bfan.link/electric-sounds

Electric Sounds tracklist:

01. Guess Who’s Back

02. Good Time

03. Electric Sounds

04. Get High?

05. Stiff Competition

06. She’s My Baby

07. Eye for an Eye

08. I Like It

09. Let’s Make Out

10. What Goes Around

11. Shake Your City

I DANKO JONES saranno in tour in Europa a fine anno. L’unica data italiana si terrà al Legend Club di Milano il prossimo 7 dicembre 2023.

BIGLIETTI

https://www.ticketone.it/artist/danko-jones/

DANKO JONES sono:

Danko Jones – Voce/Chitarra

John Calabrese – Basso

Rich Knox – Batteria

https://www.dankojones.com

https://www.facebook.com/dankojones

https://www.instagram.com/danko_jones

https://twitter.com/dankojones

https://www.tiktok.com/@dankojonesofficial

https://www.afm-records.de

https://shop.afm-records.de