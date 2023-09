Jason Derulo: una data in Italia a marzo 2024

Comunicato stampa Live Nation:

A grande richiesta ritorna in Italia, dopo l’ultima volta nel 2018, Jason Derulo. Il pluripremiato artista statunitense sarà protagonista con un unico imperdibile evento mercoledì 27 marzo 2024 al Mediolanum Forum di Milano.

Lungimirante, capace di sfidare i generi e fortemente creativo, Derulo si è affermato come una delle forze più dinamiche del panorama pop mondiale. Da quando ha sfondato con il singolo “Whatcha Say”, certificato 5 volte platino dalla RIAA, l’artista pluripremiato, che ha un patrimonio netto di oltre 100 milioni di dollari, ha venduto più di 250 milioni di singoli in tutto il mondo e ha ottenuto 15 singoli di platino, tra cui “Wiggle”, “Talk Dirty”, “Want to Want Me”, “Trumpets”, “ItGirl”, “In My Head”, “Ridin’ Solo”, “Don’t Wanna Go Home”, “Marry Me”, ” The Other Side”, “Get Ugly”, “Swalla”, “Savage Love” e “Take You Dancing”. ” Dall’inizio della sua carriera da solista nel 2009, ha raggiunto oltre 18,2 miliardi di streaming in tutto il mondo e ha costruito un seguito inarrestabile sui social media di oltre 117 milioni di follower su tutte le piattaforme. Ora che è al lavoro sul suo attesissimo quinto album, il suo primo per Atlantic Records, Derulo ha sfornato una serie di singoli di successo che hanno totalizzato oltre 500 milioni di visualizzazioni, tra cui l’irresistibile “Acapulco”, “Take You Dancing”, certificata RIAA come disco di platino, e “Savage Love (Laxed – Siren Beat)”, la hit di Jawsh 685 x Jason Derulo certificata 3xplatino.

Quest’ultimo brano- e il suo remix ufficiale dei BTS – si è rivelato un’inarrestabile sensazione internazionale al suo arrivo nel 2020, raggiungendo il primo posto della”Hot 100″ di Billboard e la vetta delle classifiche di altri 16 Paesi del mondo. Creatore davvero multidimensionale, Derulo si è affermato anche come attore e uomo d’affari, investendo in imprese come Catch L.A. e Rumble Boxing, diventando proprietario di Bedlam Vodka, lanciando un podcast orientato all’innovazione e sviluppando una linea di integratori e prodotti per il fitness con il Najafi Group e BodyBuilding.com. Inoltre, Derulo ha presentato Jason Derulo’s UZO, un nuovo romanzo grafico di Z2 Comics basato su un personaggio di TikTok creato dall’artista stesso. Con il suo TikTok che accumula regolarmente oltre 10 milioni di visualizzazioni per post, Derulo osserva che la piattaforma ha drasticamente ridisegnato il suo rapporto con i fan. Derulo è ora tra le più grandi superstar di TikTok, attualmente il quarto uomo più seguito sulla piattaforma di condivisione video e l’undicesimo account in assoluto. La sua presenza su TikTok, già astronomica, continua a crescere digiorno in giorno, vantando ora più di 56,9 milioni di follower in tutto il mondo e oltre 1,2 miliardi di like. Rivendicando il suo titolo di re di TikTok, l’anno scorso ha pubblicato il singolo di successo dell’estate “Slidin'” con un video di TikTok in cui i fan hanno sfidato la sua interpretazione dello slide elettrico.

La sua abilità nel creare melodie innegabilmente orecchiabili, abbinate a produzioni divertenti e in voga, è stata la formula per la sua conquista dell’estate. Per celebrare il singolo Derulo ha organizzato uno stravagante weekend “Slidin'” a Miami con alcuni dei suoi più cari amici creatori. Il weekend ha incluso un jet privato “Slidin'” da Los Angeles a Miami, una villa “Slidin'” di dimensioni pazzesche, un sexy yacht party “Slidin'”, hibachi, cene, discoteche e molto altro ancora! Derulo ha eseguito un’ampia gamma di successi durante il TikTok Tailgate della NFL durante lo speciale pre-partita del Super Bowl LVII, che ha incluso il debutto del suo ultimo singolo, “Saturday / Sunday” con David Guetta.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 21 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 22 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.