MOTÖRHEAD – una speciale ristampa per il quarantennale di “Another Perfect Day”

BMG è lieta di annunciare la ristampa per il quarantennale di “Another Perfect Day” dei MOTÖRHEAD, in arrivo il 3 novembre 2023.

Disponibile il video della demo di “Climber” (successivamente intitolata “Shine”): https://youtu.be/hjeI-6bR_mU?si=DuikJp4gM7JCZb6x

Da sempre “Another Perfect Day” è considerato l’album più controverso del catalogo dei Motörhead a seguito dell’ingresso in formazione dell”ex-chitarrista dei Thin Lizzy Brian Robertson al posto del leggendario Fast Eddie Clarke.

Nel 1983, fu inizialmente sorprendente sentire Lemmy e Phil avvolti negli effetti di Robbo e delle sue sovraincisioni di chitarra a più strati al posto dei riff e della potenza di Eddie. Dopo “Iron Fist”, anch’esso criticato e la sua successiva rivalutazione, ora è il momento di “Another Perfect Day” a quarant’anni dalla sua genesi, un capitolo unico e inevitabilmente divisivo nella caotica storia dei Motörhead.

Per celebrare il 40º anniversario “Another Perfect Day” verrà pubblicato nei formati 2CD e 3LP, con un l’album originale, tracce bonus e demo e un concerto completo precedentemente inedito, registrato a Hull City Hall il 22 giugno 1983. Non mancheranno notte di copertina con la storia della registrazione del disco e alcune foto inedite.

Di seguito tracklist dei vari prodotti e il preorder: https://motorhead.lnk.to/APD40PR

LP AND CD TRACKLISTING

Original Another Perfect Day album

1. Back At The Funny Farm

2. Shine

3. Dancing On Your Grave

4. Rock It

5. One Track Mind

6. Another Perfect Day

7. Off To War

8. I Got Mine

9. Tales Of Glory

10. Die You Bastard

CD & Digital Bonus Tracks

11. Turn You Round Again (I Got Mine, B-Side)

12. Hoochie Coochie Man (Live, Shine B-Side)

13. (Don’t Need) Religion (Live, Shine B-Side)

14. Climber (Demo)

15. Fast One (Demo)

16. Chinese (Demo)

17. Climber (Instrumental Demo)

Live at Hull City Hall, 22nd June 1983

(Previously unreleased)

1. Back at the Funny Farm

2. Heart of Stone

3. Shoot You in the Back

4. Marching Off to War

5. Iron Horse / Born to Lose

6. Another Perfect Day

7. Hoochie Coochie Man

8. (Don’t Need) Religion

9. One Track Mind

10. Go to Hell

11. America

12. Shine

13. Dancing on Your Grave

14. Rock It

15.Bite the Bullet

16. The Chase Is Better Than the Catch