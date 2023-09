Only The Poets: una data in Italia a febbraio 2024

Comunicato stampa Live Nation:

Arriva in Italia con un’unica imperdibile data la band Only The Poets, che sarà protagonista il 15 febbraio 2024 al Santeria Toscana 31 di Milano. La band dotata di un’incredibile energia è pronta a infuocare il proprio pubblico con uno straordinario appuntamento. Di nuovo in Italia a distanza di un anno dopo aver aperto lo strabiliante concerto al Mediolanum Forum di Milano di Louis Tomlinson e dopo lo show sold-out al Circolo Magnolia.

In breve tempo gli Only The Poets si sono costruiti la reputazione di artisti tra i più entusiasmanti e in rapida crescita in Europa. Provenienti da Reading, nel Regno Unito, gli Only The Poets sono Tommy (autore delle canzoni/voce), Clem (chitarra), Andy (basso) e Marcus(batteria).

Con milioni di streaming in tutto il mondo la traiettoria della band vede i fan descrivere un senso di famiglia, di appartenenza e di evasione alla loro musica e ai loro spettacoli dal vivo.

In tour senza sosta per tutto l’anno scorso, la band ha intrapreso un tour all’inizio del 2022 che li ha visti esibirsi in 38 città europee tra cui le date al Truck (Oxfordshire), al Madcool (Madrid) e al Main Square Festival (Arras).

Nel 2023 gli Only The Poets hanno supportato Lewis Capaldi nel suo tour europeo, suonando davanti a 120.000persone in tutte le date, prima di andare in giro per l’Europa con i loro spettacoli da headliner, tra cui due serate al Palladium di Varsavia e al Roxy di Praga, terminando il tour allo Shepherds Bush Empire di Londra.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 28 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 29 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.