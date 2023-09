THE VACCINES: una data in Italia a gennaio 2024

Comunicato stampa Live Nation:

Oggi la band Indie Rock britannica The Vaccines annuncia il tour europeo che li vedrà il 28 gennaio 2024 ai Magazzini Generali di Milano per l’unica data in Italia, dopo l’ultimo approdo nel 2019. Inoltre, sempre oggi, la band annuncia il nuovo album Pick-Up Full of Pink Carnations, che uscirà il 12 gennaio 2024.

Il sesto album in studio della band è l’epitome di ciò che sanno fare meglio: pop chitarristico classicista di ispirazione anni ’60 filtrato dalla new wave, con parti uguali di euforia e malinconia. Insieme all’annuncio, la band condivide il nuovo singolo “Heartbreak Kid”, un classico dei Vaccines che è stato presentato in uno show segreto a Londra all’inizio dell’anno.

I The Vaccines, tedofori della musica chitarristica britannica, si sono formati a West London nel 2010. Hanno pubblicato cinque album nella Top 5 britannica, tra cui il loro debutto What Did You Expect from the Vaccines?, certificato disco di platino e album di debutto più venduto del 2011. La band si è creata una solida reputazione dal vivo esibendosi sui palchi principali di Glastonbury, Lollapalooza e Coachella, oltre ad aver partecipato a tour con Rolling Stones, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers e Muse. Hanno ricevuto ampi consensi da parte della critica, con NME che li ha definiti “Una band ancora al massimo della forma e ancora piena di idee, invenzioni e – cosa più importante – un’abilità nello scrivere grandi canzoni”, e Paste Magazine che ha dichiarato: “Le rock band non sono più ispirate di queste al giorno d’oggi, e continuano a migliorare sempre di più”.

I Vaccines sono Justin Young (voce principale, chitarre), Árni Árnason (basso, voce), Timothy Lanham (chitarre, tastiere, voce) e Yoann Intonti (batteria). Pick-Up Full of Pink Carnations è stato registrato nello studio del produttore Andrew Wells a Los Angeles, con il missaggio di Dave Fridmann (Tame Impala, The Flaming Lips).

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di martedì 26 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 29 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.