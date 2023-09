LORNA SHORE: presentano il video di “Welcome Back, O’ Sleeping Dreamer”

Comunicato stampa Century Media Records:

A seguito del tour nordamericano in supporto a Mastodon e Gojira i LORNA SHORE sono lieti di presentare ai propri fan il nuovo video di “Welcome Back, O’ Sleeping Dreamer”, opening track dell’ultimo album “Pain Remains” pubblicato nel 2022. Il video è stato diretto e filmato da Eric Richter (www.EricRichterFilms.com) e prodotto da Paul Henon//Midvessel:

Lorna Shore – Welcome Back, O’ Sleeping Dreamer | OFFICIAL VIDEO

Il commento del chitarrista Adam De Micco:

“‘Welcome Back O’ Sleeping Dreamer’ è una canzone che riteniamo meriti la stessa luce di qualsiasi altra canzone su ‘Pain Remains’. Era una canzone fondamentale nel processo di scrittura – era la canzone per ottenere lo slancio per il resto del disco. Era la canzone che abbiamo scritto con più piacere e penso che fino ad oggi sia probabilmente una delle nostre canzoni preferite sul disco. È diventata uno standard di equilibrio per quanto riguarda la scrittura delle nostre canzoni. È anche una canzone che rappresenta al meglio chi siamo come band pur essendo unica dal resto delle canzoni su ‘Pain Remains’.

Lavorare con Eric era qualcosa che volevamo fare da tempo. È sempre stato di forte ispirazione per tutti noi, quindi aveva senso fare un video con lui. È stata anche un’esperienza unica per noi questa volta perché eravamo in trincea con lui a prendere decisioni su tutto ciò che riguarda il video. Come artista vuoi vedere la tua visione venire alla luce e lavorando con Eric in questo modo, siamo stati in grado di portare in vita quella visione.”

In concomitanza con il lancio del video la deathcore band americana presenta anche il nuovo merch di “Welcome Back, O’ Sleeping Dreamer”, due esclusivi design di Halloween e molto altro, disponibile ora su: https://lornashorestore.com/

I Lorna Shore saranno in Italia questo 24 novembre presso l’Alcatraz di Milano per un’unica data in compagnia di Rivers Of Nihil, Ingested e i compagni d’etichetta Distant come supporto.